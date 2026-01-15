Si le premier ministre canadien Mark Carney est en Chine pour diversifier les partenaires commerciaux, il y a des questions qui se posent au pays.
Notamment quant à l’abolition des barrières interprovinciales.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Une étude publiée démontre qu’il est difficile d’éliminer ces barrières puisque cela touche l’autonomie des provinces;
- Des incitatifs financiers d'Ottawa pour encourager les provinces à abaisser les barrières;
- Donald Trump propose de plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 %