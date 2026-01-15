 Aller au contenu
Économie
Barrières interprovinciales

«Bien souvent, les provinces privilégient leur économie locale»

par 98.5

0:00
6:08

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 janvier 2026 17:54

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
«Bien souvent, les provinces privilégient leur économie locale»
À vos intérêts / Cogeco Média

Si le premier ministre canadien Mark Carney est en Chine pour diversifier les partenaires commerciaux, il y a des questions qui se posent au pays.

Notamment quant à l’abolition des barrières interprovinciales.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Une étude publiée démontre qu’il est difficile d’éliminer ces barrières puisque cela touche l’autonomie des provinces;
  • Des incitatifs financiers d'Ottawa pour encourager les provinces à abaisser les barrières;
  • Donald Trump propose de plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 %

Vous aimerez aussi

Les alcools de la SAQ livrés par Uber Eats: un choix difficile à justifier
La commission
Les alcools de la SAQ livrés par Uber Eats: un choix difficile à justifier
0:00
13:02
Bilan économique de François Legault: les Québécois sont-ils plus riches?
Lagacé le matin
Bilan économique de François Legault: les Québécois sont-ils plus riches?
0:00
8:37

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Les rabais de la semaine en circulaire
Rattrapage
Épicerie
Les rabais de la semaine en circulaire
«La tension est à son maximum» -Valérie Beaudoin
Rattrapage
Affrontements dans les rues de Minneapolis
«La tension est à son maximum» -Valérie Beaudoin
«Est-ce que Mark Carney cédera sur les véhicules électriques chinois?»
Rattrapage
Relations diplomatiques avec la Chine
«Est-ce que Mark Carney cédera sur les véhicules électriques chinois?»
Les ministres intéressé(e)s devront vraisemblablement démissionner de leur poste
Rattrapage
Course à la chefferie de la CAQ
Les ministres intéressé(e)s devront vraisemblablement démissionner de leur poste
«Les Chinois voient une occasion de relancer les relations» -Guy St-Jacques
Rattrapage
Visite de Mark Carney en Chine
«Les Chinois voient une occasion de relancer les relations» -Guy St-Jacques
«C'était un défi de raconter cette histoire dans le monde d'aujourd'hui» -Ozon
Rattrapage
Film L’étranger, adapté du roman d’Albert Camus
«C'était un défi de raconter cette histoire dans le monde d'aujourd'hui» -Ozon
La CAQ et le tramway de Québec: «J'aurais souhaité que ça se fasse plus vite»
Rattrapage
Héritage de François Legault
La CAQ et le tramway de Québec: «J'aurais souhaité que ça se fasse plus vite»
«Force est d'admettre que ça fonctionne» -Meeker Guerrier
Rattrapage
Le ménage à trois des gardiens des Canadiens
«Force est d'admettre que ça fonctionne» -Meeker Guerrier
Investissements en éducation: «Les résultats tardent parfois à se faire sentir»
Rattrapage
Bilan de François Legault
Investissements en éducation: «Les résultats tardent parfois à se faire sentir»
Facteur A : des rencontres inspirantes par des personnes inspirantes
Rattrapage
Émission coup de cœur
Facteur A : des rencontres inspirantes par des personnes inspirantes
«C'est de la pensée magique de croire que ça va régler tous les enjeux»
Rattrapage
Diminuer le télétravail des fonctionnaires
«C'est de la pensée magique de croire que ça va régler tous les enjeux»
Les gardiens et le nouveau contrat d'Alexandre Texier
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Les gardiens et le nouveau contrat d'Alexandre Texier
Retour de grandes marques, essais et hommage à Gilles Villeneuve
Rattrapage
Salon de l'auto de Montréal
Retour de grandes marques, essais et hommage à Gilles Villeneuve
Quel sera l'héritage économique de François Legault?
Rattrapage
Le premier ministre démissionne
Quel sera l'héritage économique de François Legault?