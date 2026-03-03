 Aller au contenu
Politique internationale
Conférence de presse de Trump sur la situation

Conflit au Moyen-Orient: «On ne sait pas quelle direction ça va prendre»

par 98.5

0:00
5:00

le 3 mars 2026 15:40

Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Le président américain Donald Trump a donné une conférence de presse, d'un ton triomphant, mardi, concernant la situation au Moyen-Orient. / Mark Schiefelbein / The Associated Press

Le président américain Donald Trump a donné une conférence de presse, d'un ton triomphant, mardi, concernant la situation au Moyen-Orient. 

Écoutez la spécialiste de la politique américaine Valérie Beaudoin se pencher sur le sujet au micro de Philippe Cantin.

«C'était un Trump triomphant, mais je trouve que c'est un jeu dangereux parce qu'on ne sait pas dans quelle direction on va prendre ce conflit. Tant mieux si tout se règle et que ce n'est pas un conflit qui perdure et qu'il n'y a pas d'autres vies de perdues. Mais quand même, c'est un jeu politique qui est dangereux de faire comme si tout va bien. Il a été capable d'avouer qu'il n'y a pas de plans en ce moment pour un nouveau leadership démocratique.» 

Valérie Beaudoin

