 Aller au contenu
Politique fédérale
Position canadienne sur l'attaque en Iran

«Carney nuance un peu, mais il ne fait pas marche arrière» -Dimitri Soudas

par 98.5

0:00
8:38

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 mars 2026 17:39

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
«Carney nuance un peu, mais il ne fait pas marche arrière» -Dimitri Soudas
Le fédéral dans l'œil de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Arrivé en Australie, le premier ministre canadien Mark Carney a finalement discuté de vive voix avec les journalistes qui l'accompagnent, une première depuis samedi dernier.

Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.

Les sujets discutés

  • Le point de presse de Mark Carney en Australie;
  • La question de l’évacuation des ressortissants canadiens dans des zones à risque comme la Libye, la Tunisie, le Qatar, Dubaï et les Émirats arabes unis;
  • La responsabilité du gouvernement du Canada;
  • Le premier ministre Carney a répondu sur l’ingérence de l’Inde et la relation Canada-Inde;
  • La position du Canada face à l’Iran, les frappes américaines et israéliennes sans consultation de l’ONU, et la complexité diplomatique avec les États-Unis, la Russie et la Chine.

Vous aimerez aussi

«Quand est-ce qu'un contenu violent devient une menace crédible?»
Le Québec maintenant
«Quand est-ce qu'un contenu violent devient une menace crédible?»
0:00
6:34
Discours et voyage à l’international pour Pierre Poilievre
Lagacé le matin
Discours et voyage à l’international pour Pierre Poilievre
0:00
5:36

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Des versions contradictoires de Trump et de Rubio
Rattrapage
Moment choisi pour l'attaque de l'Iran
Des versions contradictoires de Trump et de Rubio
«Le PQ pourrait tomber dans le même piège que la CAQ avec son entêtement»
Rattrapage
29% des Québecois favorables à la souveraineté
«Le PQ pourrait tomber dans le même piège que la CAQ avec son entêtement»
Position éventuelle de Carney sur le confit: «Ça va être très compliqué»
Rattrapage
Attaques israélo-américaines contre l’Iran
Position éventuelle de Carney sur le confit: «Ça va être très compliqué»
Liliane Blanco-Binette: «Je dis les choses que je n'ai pas pu dire avant»
Rattrapage
Spectacle «Toréador»
Liliane Blanco-Binette: «Je dis les choses que je n'ai pas pu dire avant»
Vedettes amaigries: «Ça contribue à l'obsession de la minceur»
Rattrapage
Image corporelle
Vedettes amaigries: «Ça contribue à l'obsession de la minceur»
Comment éviter l'épuisement de la «génération sandwich»?
Rattrapage
Conciliation proche aidance-travail
Comment éviter l'épuisement de la «génération sandwich»?
«Les Canadiens ont quand même une tâche intéressante devant eux»
Rattrapage
Match face aux Sharks
«Les Canadiens ont quand même une tâche intéressante devant eux»
Golfe Persique: la «boîte de Pandore» ouverte par les Américains
Rattrapage
Drones contre intercepteurs
Golfe Persique: la «boîte de Pandore» ouverte par les Américains
«I Can't Wait»: «Je suis persuadée que ça deviendra une chanson estivale»
Rattrapage
Nouvelle chanson de Bob Sinclar
«I Can't Wait»: «Je suis persuadée que ça deviendra une chanson estivale»
Tragédie à Chambly: faut-il rendre le port du casque obligatoire en glissade?
Rattrapage
Accident de glissade causant la mort
Tragédie à Chambly: faut-il rendre le port du casque obligatoire en glissade?
Conflit au Moyen-Orient: «On ne sait pas quelle direction ça va prendre»
Rattrapage
Conférence de presse de Trump sur la situation
Conflit au Moyen-Orient: «On ne sait pas quelle direction ça va prendre»
Sur qui devrait se porter l'attention de Kent Hughes?
Rattrapage
Date limite des transactions dans la LNH
Sur qui devrait se porter l'attention de Kent Hughes?
Fin de carrière pour le Tigre: Michel Bergeron prend sa retraite
Rattrapage
Après 52 ans
Fin de carrière pour le Tigre: Michel Bergeron prend sa retraite
«Si jamais on le bloquait, ça pourrait entraîner une hausse du prix du pétrole»
Rattrapage
Tension autour du Détroit d'Ormuz
«Si jamais on le bloquait, ça pourrait entraîner une hausse du prix du pétrole»