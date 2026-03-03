Position canadienne sur l'attaque en Iran

Arrivé en Australie, le premier ministre canadien Mark Carney a finalement discuté de vive voix avec les journalistes qui l'accompagnent, une première depuis samedi dernier.
Écoutez l'analyste de politique fédérale Dimitri Soudas au micro de Philippe Cantin, à l'émission Le Québec maintenant.
Les sujets discutés
- Le point de presse de Mark Carney en Australie;
- La question de l’évacuation des ressortissants canadiens dans des zones à risque comme la Libye, la Tunisie, le Qatar, Dubaï et les Émirats arabes unis;
- La responsabilité du gouvernement du Canada;
- Le premier ministre Carney a répondu sur l’ingérence de l’Inde et la relation Canada-Inde;
- La position du Canada face à l’Iran, les frappes américaines et israéliennes sans consultation de l’ONU, et la complexité diplomatique avec les États-Unis, la Russie et la Chine.