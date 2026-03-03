 Aller au contenu
Arts et spectacles
Spectacle «Toréador»

Liliane Blanco-Binette: «Je dis les choses que je n'ai pas pu dire avant»

par 98.5

0:00
10:29

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 3 mars 2026 16:42

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Liliane Blanco-Binette: «Je dis les choses que je n'ai pas pu dire avant»
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

L'humoriste québécoise Liliane Blanco-Binette a récemment lancé son tout nouveau spectacle Toréador. 

Écoutez l'artiste en discuter mardi au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.

«C'est vraiment dans un dans un désir de décomplexer le corps surtout, mais surtout parce qu'on m'a fait sentir l'aide dans ma vie à cause de l'abus. Donc je dis les affaires que je veux. C'est pour ça que ce spectacle-là est, entre guillemets, cru. Je dis les choses que je n'ai pas pu dire avant parce qu'on m'a mis du tape sur la bouche.»

Liliane Blanco-Binette

