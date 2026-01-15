Nouvelle émission de télé

L'humoriste, mais également passionnée de livres, Mariana Mazza présente l'émission «Livre ouvert» diffusée sur ARTV.
Se décrivant comme une «passeuse de passions», elle dit souhaiter encourager la lecture par cette émission, qui conjugue présentations et critiques de bouquins.
Écoutez l'humoriste Mariana Mazza en dire plus sur le sujet, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.
«Quand tu vois les bénéfices de la lecture, c'est là où ça te donne envie de lire. On a plus de temps libre qu'on le pense le soir. Quand on se couche, à la place d'aller sur ton téléphone, lis deux pages, tu vas mieux dormir, tu vas t'endormir plus vite. C'est le meilleur médicament pour l'insomnie.»