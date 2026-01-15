Nouvelle émission de télé

L'humoriste, mais également passionnée de livres, Mariana Mazza présente l'émission «Livre ouvert» diffusée sur ARTV.

Se décrivant comme une «passeuse de passions», elle dit souhaiter encourager la lecture par cette émission, qui conjugue présentations et critiques de bouquins.

Écoutez l'humoriste Mariana Mazza en dire plus sur le sujet, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.