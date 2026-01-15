Paul McCartney aura son documentaire intitulé Man on the Run, réalisé par Morgan Neville.
La bande-annonce vient tout juste de sortir: le long métrage aborde le parcours du chanteur ainsi que sa santé mentale fragile à la suite de la fin des Beatles, explique la chroniqueuse Catherine Brisson.
Écoutez la chroniqueuse culturelle faire le tour du sujet, jeudi, au micro de Patrick Lagacé.
Autre sujet abordé
- L'Igloofest débute cette fin de semaine à Montréal: DJ Snake se produira notamment sur scène