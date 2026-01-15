Le film Les enfants vont bien du réalisateur Nathan Ambrosioni est un drame poignant qui explore la maternité sous un angle inhabituel et troublant.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson détailler l'intrigue et ses impressions sur ce film, jeudi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Le récit suit Jeanne (interprétée par Camille Cottin), une femme de carrière qui a choisi de ne pas avoir d'enfants. Sa vie bascule lorsque sa sœur lui confie ses deux jeunes enfants avant de disparaître volontairement, ne laissant qu'une simple lettre.

Confrontée à l'absurdité du système juridique français qui n'autorise aucune intervention en cas de départ volontaire, Jeanne doit s'improviser mère de substitution. Le film, qui met également en vedette Monia Chokri, aborde avec sensibilité les liens familiaux et la complexité des sentiments maternels.