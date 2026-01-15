 Aller au contenu
Hockey
Prolongation de contrat pour le Français

«Ce que ça veut dire, c'est que les Canadiens ont Texier en très haute estime»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 janvier 2026 05:59

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jean-Michel Bourque
Jean-Michel Bourque
«Ce que ça veut dire, c'est que les Canadiens ont Texier en très haute estime»
Le tour du chapeau de Jean-Michel Bourque / Cogeco Média

L’attaquant Alexandre Texier a accepté une prolongation de deux saisons supplémentaires avec les Canadiens de Montréal.

L'entente lui rapportera 2,5 millions de dollars annuellement.

Le Français a été acquis par le Tricolore, après avoir été libéré par les Blues de St. Louis lors de la présente saison.

Il affirme s'entre entendu rapidement avec la direction des Canadiens, notamment en raison de son amour pour la ville.

Depuis son arrivée avec le CH, Alexandre Texier a cumulé sept buts et neuf passes, pour un total de 16 points en 25 parties.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter la prolongation de contrat octroyée à l'attaquant français Alexandre Texier, jeudi matin.

Autres sujets abordés

  • Les Sabres de Buffalo, les prochains adversaires du Tricolore, sont en feu;
  • Sept Canadiens, dont Félix Auger-Aliassime et Leylah Fernandez, aux Internationaux d’Australie dès samedi.

