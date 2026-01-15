Prolongation de contrat pour le Français

L’attaquant Alexandre Texier a accepté une prolongation de deux saisons supplémentaires avec les Canadiens de Montréal.

L'entente lui rapportera 2,5 millions de dollars annuellement.

Le Français a été acquis par le Tricolore, après avoir été libéré par les Blues de St. Louis lors de la présente saison.

Il affirme s'entre entendu rapidement avec la direction des Canadiens, notamment en raison de son amour pour la ville.

Depuis son arrivée avec le CH, Alexandre Texier a cumulé sept buts et neuf passes, pour un total de 16 points en 25 parties.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque commenter la prolongation de contrat octroyée à l'attaquant français Alexandre Texier, jeudi matin.

Autres sujets abordés