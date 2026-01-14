 Aller au contenu
Mike Tomlin quitte les Steelers

«Je pense qu'il avait fait le tour avec les Steelers» -Bruno Heppell

par 98.5 Sports

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 14 janvier 2026 20:01

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
«Je pense qu'il avait fait le tour avec les Steelers» -Bruno Heppell
Mike Tomlin. / AP/Gene J. Puskar

L'entraîneur-chef des Steelers de Pittsburgh, Mike Tomlin, a surpris bien des gens - incluant son organisation - en quittant l'équipe après 19 ans d'excellence.

Écoutez le spécialiste de football de RDS Bruno Heppell commenter les mouvements de personnel dans la NFL.

Les sujets discutés

  • Bruno: «Je pense qu'il avait fait le tour avec les Steelers»
  • Tomlin est toujours sous contrat avec les Steelers, ce qui laisse présumer qu'il ne sera pas sur un terrain de football en 2026;
  • Le meilleur entraîneur disponible - sans contrainte comme Tomlin - est John Harbaugh;
  • Le départ de Tomlin signifie probablement la fin de la carrière d'Aaron Rodgers;
  • Quels sont les deux clubs qui participeront au Super Bowl.

