Mike Tomlin quitte les Steelers

L'entraîneur-chef des Steelers de Pittsburgh, Mike Tomlin, a surpris bien des gens - incluant son organisation - en quittant l'équipe après 19 ans d'excellence.
Écoutez le spécialiste de football de RDS Bruno Heppell commenter les mouvements de personnel dans la NFL.
Les sujets discutés
- Bruno: «Je pense qu'il avait fait le tour avec les Steelers»
- Tomlin est toujours sous contrat avec les Steelers, ce qui laisse présumer qu'il ne sera pas sur un terrain de football en 2026;
- Le meilleur entraîneur disponible - sans contrainte comme Tomlin - est John Harbaugh;
- Le départ de Tomlin signifie probablement la fin de la carrière d'Aaron Rodgers;
- Quels sont les deux clubs qui participeront au Super Bowl.