 Aller au contenu
Football
Super Bowl Seahawks-Patriots

Seahawks-Patriots: deux équipes aux parcours surprenants

par 98.5

0:00
8:04

Entendu dans

Signé Lévesque

le 8 février 2026 09:48

Avec

Bruno Heppell
Bruno Heppell
Jean-François Baril
Jean-François Baril
Seahawks-Patriots: deux équipes aux parcours surprenants
Bruno Heppell / Cogeco Média

C'est ce soir que les Seahawks de Seattle et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre se disputeront le trophée Vince-Lombardi lors de la finale du 60e Super Bowl.

Pourtant, à pareille date l'an passé, les deux équipes étaient déjà en vacances. Cette saison, la progression des finalistes s’explique d’un côté par les performances d’un jeune quart-arrière vedette, de l’autre par la force de l’une des meilleures défensives de la ligue.

Écoutez l'expert football au Réseau Cogeco Média, Bruno Heppell, discuter de la finale du Super Bowl, dimanche, au micro de Jean-François Baril.

«Ce sont deux équipes qui ont raté les éliminatoires l'an passé. Cette année, ils ont fini avec quatorze victoires chacune. Les Seahwaks ont fini champions de leur association et les Patriots, eux, sont rentrés par la grande porte. Ce sont des saisons surprenantes, des saisons qui démontrent toute la parité dans la NFL.»

Bruno Heppell

Vous aimerez aussi

Sam Darnold contre Drake Maye: le duel inattendu entre les Seahawks et les Patriots
Les amateurs de sports
Sam Darnold contre Drake Maye: le duel inattendu entre les Seahawks et les Patriots
0:00
11:25
Marc-Antoine Dequoy: une retraite inattendue qui secoue les Alouettes
Le Québec maintenant
Marc-Antoine Dequoy: une retraite inattendue qui secoue les Alouettes
0:00
6:19

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Signé Lévesque

Voir tout
Retour en présentiel: le Conseil du Trésor fédéral souhaite 4 jours par semaine
Rattrapage
Fonctionnaires fédéraux
Retour en présentiel: le Conseil du Trésor fédéral souhaite 4 jours par semaine
Punch créole: Richardson Zéphir parle de son nouveau spectacle
Rattrapage
Première médiatique
Punch créole: Richardson Zéphir parle de son nouveau spectacle
Nouveau spectacle de Coco Bélliveau: humour et vulnérabilité
Rattrapage
«Cocologie»
Nouveau spectacle de Coco Bélliveau: humour et vulnérabilité
Jean-Michel Dufaux en direct de Milan
Rattrapage
Jeux d'hiver
Jean-Michel Dufaux en direct de Milan
Journée «J’achète un billet pour une sortie culturelle québécoise» le 12 février
Rattrapage
2ème édition
Journée «J’achète un billet pour une sortie culturelle québécoise» le 12 février
Pourquoi la présence de Bad Bunny est-elle controversée?
Rattrapage
Super Bowl
Pourquoi la présence de Bad Bunny est-elle controversée?
Donald Trump s'en prend à Harvard, jugé «trop woke»
Rattrapage
Coupure dans le financement
Donald Trump s'en prend à Harvard, jugé «trop woke»
Transferts de barrages Domtar: l'implication de Pierre Fitzgibbon soulève des questions
Rattrapage
Actualité régionale
Transferts de barrages Domtar: l'implication de Pierre Fitzgibbon soulève des questions
L'artiste country Josh Ross de passage à Montréal
Rattrapage
Étoile montante
L'artiste country Josh Ross de passage à Montréal
Canadian Tire devra verser 1,3 M$ pour de l'affichage de prix mensonger
Rattrapage
Gonflage des prix
Canadian Tire devra verser 1,3 M$ pour de l'affichage de prix mensonger
Compte-rendu des derniers résultats des Jeux de Milan
Rattrapage
Troisième jour de compétition
Compte-rendu des derniers résultats des Jeux de Milan
Tout savoir sur l'artiste Bad Bunny
Rattrapage
Mi-temps du Super Bowl
Tout savoir sur l'artiste Bad Bunny
Qui est Jack Lang, l'ex-ministre français lié à Jeffrey Epstein?
Rattrapage
Dossiers Epstein
Qui est Jack Lang, l'ex-ministre français lié à Jeffrey Epstein?
Les effets de la pollution de l'air sur notre cerveau
Rattrapage
Nouvelle étude
Les effets de la pollution de l'air sur notre cerveau