Super Bowl Seahawks-Patriots

C'est ce soir que les Seahawks de Seattle et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre se disputeront le trophée Vince-Lombardi lors de la finale du 60e Super Bowl.

Pourtant, à pareille date l'an passé, les deux équipes étaient déjà en vacances. Cette saison, la progression des finalistes s’explique d’un côté par les performances d’un jeune quart-arrière vedette, de l’autre par la force de l’une des meilleures défensives de la ligue.

