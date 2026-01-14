Commentaires du PQ sur la Chine

Alors que le premier ministre Mark Carney est en Chine pour entretenir les relations diplomatiques et commerciales entre ce pays et le Canada, les visions des autres partis sur cette visite diffèrent.

Le Bloc québécois est nuancé sur le sujet. Pour le parti d'Yves-François Blanchet, ce voyage incontournable peut permettre au premier ministre d’aborder des dossiers importants comme le travail forcé, les droits des Ouïghours ou encore la situation avec Taïwan et le Tibet.

Le Parti québécois a aussi commenté l’exercice diplomatique et s’est montré beaucoup plus critique à l’égard de Mark Carney.

Écoutez le chroniqueur spécialisé dans l'analyse de la politique fédérale Dimitri Soudas, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.