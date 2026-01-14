Dans les bas-fonds avec Québec solidaire

Un nouveau sondage Pallas Data–Qc125–L’actualité confirme de nouveau la chute de la Coalition avenir Québe (CAQ) dans les intentions de vote.

Le parti de François Legault se retrouve avec un mince 11% d'appui à égalité avec Québec solidaire (QS).

Le Parti québécois (PQ) continue de dominer avec 34% des intentions de vote.

Il est suivi par le Parti libéral du Québec (PLQ) qui obtient 24% d'appuis malgré la récente crise qui l'a affligé.

Le Parti conservateur (PCQ) d'Éric Duhaime montent à 16%.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau analyser le plus récent sondage sur les intentions de vote des Québécois.

