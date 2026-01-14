 Aller au contenu
Politique
Dans les bas-fonds avec Québec solidaire

Autre sondage dévastateur pour la CAQ: «Le gouvernement est en dormance»

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 janvier 2026 07:26

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Jonathan Trudeau
Jonathan Trudeau
Autre sondage dévastateur pour la CAQ: «Le gouvernement est en dormance»
La chronique politique de Jonathan Trudeau / Cogeco Média

Un nouveau sondage Pallas Data–Qc125–L’actualité confirme de nouveau la chute de la Coalition avenir Québe (CAQ) dans les intentions de vote.

Le parti de François Legault se retrouve avec un mince 11% d'appui à égalité avec Québec solidaire (QS).

Le Parti québécois (PQ) continue de dominer avec 34% des intentions de vote.

Il est suivi par le Parti libéral du Québec (PLQ) qui obtient 24% d'appuis malgré la récente crise qui l'a affligé.

Le Parti conservateur (PCQ) d'Éric Duhaime montent à 16%.

Écoutez le chroniqueur politique Jonathan Trudeau analyser le plus récent sondage sur les intentions de vote des Québécois.

Autres sujets abordés

  • L’agriculteur Mario Roy persiste à vouloir se présenter à la chefferie, et il accuse même Charles Milliard d’être un souverainiste;
  • Les yeux sont tournés vers la Chine avec la mission de Mark Carney qui va débuter, alors que les enjeux sont nombreux.

