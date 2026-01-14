La série dont tout le monde parle

La série Heated Rivalry (Rivalité passionnée en français) connaît un succès impressionnant à l’international. L'émission, qui aborde l’homosexualité dans le monde du hockey, met aussi en vedette le Québécois François Arnaud.

Il a d’ailleurs été invité à parler de la série avec l’incontournable animatrice américaine Oprah Winfrey.

On retrouve aussi plusieurs titres de musiciens francophones dans la bande sonore.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson commenter le phénomène du moment, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.