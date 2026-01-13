La visite officielle du premier ministre canadien Mark Carney en Chine retient l'attention des observateurs politiques et économiques. Quelle est l’importance de cette relation commerciale?

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert mettre les choses en perspective pour le voyage de Mark Carney en Chine, au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés