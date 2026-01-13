La visite officielle du premier ministre canadien Mark Carney en Chine retient l'attention des observateurs politiques et économiques. Quelle est l’importance de cette relation commerciale?
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert mettre les choses en perspective pour le voyage de Mark Carney en Chine, au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- La complexité des relations sino-canadiennes marquées par des tensions depuis la visite de Justin Trudeau en 2017;
- Mark Carney cherche à réchauffer les liens avec la Chine, deuxième partenaire commercial du Canada afin de diversifier les exportations hors États-Unis;
- L'imprévisibilité de Donald Trump et les attentes des secteurs agricoles et industriels canadiens.