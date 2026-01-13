 Aller au contenu
Économie
Économie

Mark Carney en Chine: les enjeux et la perspective historique

par 98.5

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 janvier 2026 18:01

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Michèle Boisvert
Michèle Boisvert
Mark Carney en Chine: les enjeux et la perspective historique
À vos intérêts / Cogeco Média

La visite officielle du premier ministre canadien Mark Carney en Chine retient l'attention des observateurs politiques et économiques. Quelle est l’importance de cette relation commerciale?

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert mettre les choses en perspective pour le voyage de Mark Carney en Chine, au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • La complexité des relations sino-canadiennes marquées par des tensions depuis la visite de Justin Trudeau en 2017;
  • Mark Carney cherche à réchauffer les liens avec la Chine, deuxième partenaire commercial du Canada afin de diversifier les exportations hors États-Unis;
  • L'imprévisibilité de Donald Trump et les attentes des secteurs agricoles et industriels canadiens.

