 Aller au contenu
Politique provinciale
Chefferie du Parti libéral du Québec

Charles Milliard ne fera pas cavalier seul: Mario Roy se lance dans la course

par 98.5

0:00
8:24

Entendu dans

La commission

le 13 janvier 2026 14:31

Avec

Louis Lacroix
Louis Lacroix
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez

et autres

Charles Milliard ne fera pas cavalier seul: Mario Roy se lance dans la course
Mario Roy se présente officiellement à la course à la chefferie du PLQ / La Presse Canadienne / Joel Ryan

Mario Roy, qui vient tout juste d'officialiser sa candidature dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ), lance d'ores et déjà une pointe à Charles Milliard, le qualifiant de «souverainiste».

Notre journaliste, Louis Lacroix, explique que Mario Roy estime que son collègue prétendant à la chefferie souhaite déclencher un référendum sur la souveraineté puisque M. Milliard se qualifie de «nationaliste».

Écoutez le correspondant parlementaire pour Cogeco Nouvelles, Louis Lacroix, faire le point, à l'émission La commission, mardi après-midi.

Mario Roy, à l'évidence fédéraliste, propose notamment de signer la Constitution canadienne de 1989 dès son élection comme chef du PLQ et l'exploitation des énergies fossiles du Québec.

Louis Lacroix aborde également les enjeux financiers de M. Roy.

«M. Roy, ça a été très sérieux durant toute la conférence de presse. On lui a parlé, par exemple, de sa dette, parce que Mario Roy avait contracté une dette de 40 000$ lors de la dernière course, et il lui reste toujours 18 000$ à payer sur cette dette-là. Les règles de la nouvelle course font en sorte que s'il veut présenter sa candidature, il doit absolument déposer un autre 30 000$, duquel 15 000$ proviennent de dons de ses membres.»

Louis Lacroix

Vous aimerez aussi

Le fiasco SAAQclic: entre «méthode agile» et non-respect des règles
La commission
Le fiasco SAAQclic: entre «méthode agile» et non-respect des règles
0:00
9:30
Gestion des nids-de-poule: «Arrêtez de dire qu'au Québec on est des idiots»
Radio textos
Gestion des nids-de-poule: «Arrêtez de dire qu'au Québec on est des idiots»
0:00
38:28

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
La Ville de Québec aura son mot à dire sur le 3e lien
Rattrapage
Impacts sur le quartier Sillery
La Ville de Québec aura son mot à dire sur le 3e lien
«Le bidet, une excellente façon de réduire nos dépenses en 2026»
Rattrapage
Nouvelle tendance écologique et économique?
«Le bidet, une excellente façon de réduire nos dépenses en 2026»
L'anxiété liée à l'actualité: un phénomène envahissant pour plusieurs Québécois
Rattrapage
Donald Trump, Gaza, changements climatiques
L'anxiété liée à l'actualité: un phénomène envahissant pour plusieurs Québécois
Denis Coderre près de la faillite: une réalité qui n'est pas celle des Québécois
Rattrapage
Économie
Denis Coderre près de la faillite: une réalité qui n'est pas celle des Québécois
Grisaille et froid intense: la science derrière le «blues de l'hiver»
Rattrapage
Le temps gris vous affecte?
Grisaille et froid intense: la science derrière le «blues de l'hiver»
11 médecins de famille quitteront l'Outaouais malgré l'entente avec Québec
Rattrapage
Rafale de nouvelles
11 médecins de famille quitteront l'Outaouais malgré l'entente avec Québec
Y a-t-il «des manipulations de la communication» au port de Montréal?
Rattrapage
Projet d'agrandissement non rentable
Y a-t-il «des manipulations de la communication» au port de Montréal?
McDo gèle ses prix: stratégie marketing ou vrai coup de pouce?
Rattrapage
Restauration
McDo gèle ses prix: stratégie marketing ou vrai coup de pouce?
Contenir Alex Ovechkin: «Un défi avec un grand D» pour les Canadiens
Rattrapage
À Washington
Contenir Alex Ovechkin: «Un défi avec un grand D» pour les Canadiens
Le fiasco SAAQclic: entre «méthode agile» et non-respect des règles
Rattrapage
Contrats publics
Le fiasco SAAQclic: entre «méthode agile» et non-respect des règles
Craintes à Gaspé: 140 travailleurs de LM Wind Power menacés d'expulsion
Rattrapage
Le Québec risque de perdre sa seule usine de pales
Craintes à Gaspé: 140 travailleurs de LM Wind Power menacés d'expulsion
Mission Carney en Chine: le Parti québécois craint pour la sécurité nationale
Rattrapage
Un rapprochement «au pire moment»?
Mission Carney en Chine: le Parti québécois craint pour la sécurité nationale
Denis Coderre croule sous le poids d'une dette de 1,1 million $
Rattrapage
La commission
Denis Coderre croule sous le poids d'une dette de 1,1 million $
Des furets pour se débarrasser des rats
Rattrapage
Nouvelle méthode inusitée
Des furets pour se débarrasser des rats