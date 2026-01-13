Mario Roy, qui vient tout juste d'officialiser sa candidature dans la course à la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ), lance d'ores et déjà une pointe à Charles Milliard, le qualifiant de «souverainiste».

Notre journaliste, Louis Lacroix, explique que Mario Roy estime que son collègue prétendant à la chefferie souhaite déclencher un référendum sur la souveraineté puisque M. Milliard se qualifie de «nationaliste».

Écoutez le correspondant parlementaire pour Cogeco Nouvelles, Louis Lacroix, faire le point, à l'émission La commission, mardi après-midi.

Mario Roy, à l'évidence fédéraliste, propose notamment de signer la Constitution canadienne de 1989 dès son élection comme chef du PLQ et l'exploitation des énergies fossiles du Québec.

Louis Lacroix aborde également les enjeux financiers de M. Roy.