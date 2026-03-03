L'avenir des billets de spectacles est en jeu

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reçoivent Jennifer Quaid pour analyser le procès antitrust visant Live Nation aux États-Unis.

Bien que les consommateurs espèrent une baisse des prix des billets, l'experte rappelle que le droit américain vise la protection de la concurrence et non le contrôle direct des tarifs.

Parallèlement, Luc Ferrandez dénonce les 15 millions de dollars de subventions annuelles versés à ce géant par les contribuables québécois, tout en critiquant l'accès privilégié et peu coûteux au site de l'île Sainte-Hélène.

Le débat souligne la tension entre les excédents touristiques de ces festivals et le fardeau financier imposé aux citoyens.

Écoutez Jennifer Quaid, professeure à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa et experte des pratiques commerciales éthiques, expliquer le tout mardi à La commission.