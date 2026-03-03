 Aller au contenu
Justice et faits divers
L'avenir des billets de spectacles est en jeu

Monopole de Live Nation: vers un démantèlement historique?

par 98.5

0:00
7:15

Entendu dans

La commission

le 3 mars 2026 12:51

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Monopole de Live Nation: vers un démantèlement historique?
Le procès antimonopole contre Live Nation et Ticketmaster débute aux États-Unis, soulevant la possibilité d’un démantèlement du géant de la billetterie qui contrôle aussi 49 % de evenko au Canada. / 9parusnikov/ Adobe Stock

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reçoivent Jennifer Quaid pour analyser le procès antitrust visant Live Nation aux États-Unis.

Bien que les consommateurs espèrent une baisse des prix des billets, l'experte rappelle que le droit américain vise la protection de la concurrence et non le contrôle direct des tarifs.

Parallèlement, Luc Ferrandez dénonce les 15 millions de dollars de subventions annuelles versés à ce géant par les contribuables québécois, tout en critiquant l'accès privilégié et peu coûteux au site de l'île Sainte-Hélène.

Le débat souligne la tension entre les excédents touristiques de ces festivals et le fardeau financier imposé aux citoyens.

Écoutez Jennifer Quaid, professeure à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa et experte des pratiques commerciales éthiques, expliquer le tout mardi à La commission. 

«La solution de démantèlement de l'entreprise, c'est quand même une solution extrême dans le sens qu'elle n'est pas fréquemment appliquée.»

Jennifer Quaid

Vous aimerez aussi

Justice au Québec: le manque criant de procureurs paralyse les enquêtes
Lagacé le matin
Justice au Québec: le manque criant de procureurs paralyse les enquêtes
0:00
9:15
Délais pour obtenir des mandats: «C'est la population qui est en danger»
Lagacé le matin
Délais pour obtenir des mandats: «C'est la population qui est en danger»
0:00
7:29

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
La France déploie son plus gros porte-avion en Méditerranée
Rattrapage
Deux bases militaires françaises ont été frappées
La France déploie son plus gros porte-avion en Méditerranée
La perception de notre sommeil serait plus importante que nos heures de repos
Rattrapage
L'influence de la cognition sur la santé
La perception de notre sommeil serait plus importante que nos heures de repos
Industrie du vêtement : «Nous, on compétitionne contre Columbia!»
Rattrapage
Défis du secteur
Industrie du vêtement : «Nous, on compétitionne contre Columbia!»
Cabane à sucre: «C'est devenu une espèce d'expérience cheap et ça me désole»
Rattrapage
Débat
Cabane à sucre: «C'est devenu une espèce d'expérience cheap et ça me désole»
Des postes de télévision destinés aux chiens, ça existe!
Rattrapage
Nouvelles en rafales
Des postes de télévision destinés aux chiens, ça existe!
Le garde-manger québécois menacé par les exigences commerciales américaines
Rattrapage
Gestion de l'offre
Le garde-manger québécois menacé par les exigences commerciales américaines
70$ par mois pour nourrir trois personnes: le pari fou d'une Montréalaise
Rattrapage
Survivre à l'inflation grâce aux poubelles?
70$ par mois pour nourrir trois personnes: le pari fou d'une Montréalaise
Fin du changement d'heure: Québec hésite malgré un consensus
Rattrapage
Dilemme entre économie et santé
Fin du changement d'heure: Québec hésite malgré un consensus
Date limite des échanges: un défenseur droitier dans la mire du CH?
Rattrapage
Le Tricolore dans l'Ouest
Date limite des échanges: un défenseur droitier dans la mire du CH?
Qui est responsable de la hausse de 40000$ du prix des maisons?
Rattrapage
Montée des salaires dans la construction
Qui est responsable de la hausse de 40000$ du prix des maisons?
Conflit au Moyen-Orient: l'impact immédiat sur le prix de l'essence
Rattrapage
État des lieux
Conflit au Moyen-Orient: l'impact immédiat sur le prix de l'essence
Procès en diffamation: le cardinal Ouellet tente de regagner sa réputation
Rattrapage
Rafale de nouvelles
Procès en diffamation: le cardinal Ouellet tente de regagner sa réputation
La misophonie, plus qu'une simple intolérance au bruit
Rattrapage
En souffrez-vous?
La misophonie, plus qu'une simple intolérance au bruit
Bombardements : «Ça va causer des problèmes pour les passagers et le fret»
Rattrapage
Situation au Moyen-Orient
Bombardements : «Ça va causer des problèmes pour les passagers et le fret»