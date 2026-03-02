 Aller au contenu
En souffrez-vous?

La misophonie, plus qu'une simple intolérance au bruit

par 98.5

La commission

le 2 mars 2026 14:52

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
La commission / Cogeco Média

On peut tous être irrités par un son comme les bruits de bouche en mangeant, mais les personnes souffrant de misophonie le ressentent beaucoup plus.

La tension, l'irritabilité, la colère sont des syndromes de la misophonie, explique la professeure Sylvie Hébert, qui précise que ces personnes n'ont pas de manque d'éducation comme certaines personnes pourraient le penser.

Certains choisissent de s'isoler ou encore de masquer les sons désagréables en allumant la télévision durant le repas, par exemple.

Écoutez Sylvie Hébert, professeure et responsable du programme d’audiologie à la faculté de médecine de l’Université de Montréal, aborder le tout, lundi, à La commission.

