Situation au Moyen-Orient

Le trafic aérien est présentement mis à l'épreuve par les bombardements au Moyen-Orient. Quel est le portrait de la situation?
Écoutez John Gradek, expert en aviation et chargé de cours à l'Université McGill, se pencher sur le sujet lundi au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Le bouleversement va causer des problèmes de transit pour les passagers et le fret. L'aviation est vraiment liée au commerce international. Si on a une congestion comme aujourd'hui, qui va durer quelques jours, peut-être quelques semaines, ça pourrait causer des problèmes. La chaîne d'approvisionnement va être perturbée et les prix possiblement aussi.»