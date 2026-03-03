 Aller au contenu
Politique internationale
État des lieux

Conflit au Moyen-Orient: l'impact immédiat sur le prix de l'essence

par 98.5

0:00
16:03

Entendu dans

La commission

le 3 mars 2026 12:27

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Conflit au Moyen-Orient: l'impact immédiat sur le prix de l'essence
La commission / Cogeco Média

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez analysent l'escalade du conflit entre Israël, les États-Unis et l'Iran.

Alors que Donald Trump dresse un bilan de ses opérations, les frappes s'intensifient, touchant des sites stratégiques et causant de lourdes pertes civiles.

L'invitée,Carole Montreuil, souligne le caractère historique de cette crise: la fermeture du détroit d'Ormuz, où transite 20 % du pétrole mondial, provoque une hausse fulgurante des prix à la pompe.

Si cette situation pèse sur les consommateurs québécois, elle représente paradoxalement une manne financière pour l'Alberta et les provinces productrices.

Écoutez Carol Montreuil, porte-parole de l’Association canadienne des carburants, mardi en ouverture de La commission

«C'est vraiment un bordel présentement. C'est une des pires situations que moi j'ai vu dans ma carrière.»

Carol Montreuil, porte-parole de l’Association canadienne des carburants

Vous aimerez aussi

«Les États-Unis ne pensaient pas que l'Iran frapperait les pays du Moyen-Orient»
Lagacé le matin
«Les États-Unis ne pensaient pas que l'Iran frapperait les pays du Moyen-Orient»
0:00
7:38
Intervention en Iran: quel est le réel but des États-Unis?
Le Québec maintenant
Intervention en Iran: quel est le réel but des États-Unis?
0:00
9:27

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
La France déploie son plus gros porte-avion en Méditerranée
Rattrapage
Deux bases militaires françaises ont été frappées
La France déploie son plus gros porte-avion en Méditerranée
La perception de notre sommeil serait plus importante que nos heures de repos
Rattrapage
L'influence de la cognition sur la santé
La perception de notre sommeil serait plus importante que nos heures de repos
Industrie du vêtement : «Nous, on compétitionne contre Columbia!»
Rattrapage
Défis du secteur
Industrie du vêtement : «Nous, on compétitionne contre Columbia!»
Cabane à sucre: «C'est devenu une espèce d'expérience cheap et ça me désole»
Rattrapage
Débat
Cabane à sucre: «C'est devenu une espèce d'expérience cheap et ça me désole»
Des postes de télévision destinés aux chiens, ça existe!
Rattrapage
Nouvelles en rafales
Des postes de télévision destinés aux chiens, ça existe!
Le garde-manger québécois menacé par les exigences commerciales américaines
Rattrapage
Gestion de l'offre
Le garde-manger québécois menacé par les exigences commerciales américaines
70$ par mois pour nourrir trois personnes: le pari fou d'une Montréalaise
Rattrapage
Survivre à l'inflation grâce aux poubelles?
70$ par mois pour nourrir trois personnes: le pari fou d'une Montréalaise
Fin du changement d'heure: Québec hésite malgré un consensus
Rattrapage
Dilemme entre économie et santé
Fin du changement d'heure: Québec hésite malgré un consensus
Date limite des échanges: un défenseur droitier dans la mire du CH?
Rattrapage
Le Tricolore dans l'Ouest
Date limite des échanges: un défenseur droitier dans la mire du CH?
Monopole de Live Nation: vers un démantèlement historique?
Rattrapage
L'avenir des billets de spectacles est en jeu
Monopole de Live Nation: vers un démantèlement historique?
Qui est responsable de la hausse de 40000$ du prix des maisons?
Rattrapage
Montée des salaires dans la construction
Qui est responsable de la hausse de 40000$ du prix des maisons?
Procès en diffamation: le cardinal Ouellet tente de regagner sa réputation
Rattrapage
Rafale de nouvelles
Procès en diffamation: le cardinal Ouellet tente de regagner sa réputation
La misophonie, plus qu'une simple intolérance au bruit
Rattrapage
En souffrez-vous?
La misophonie, plus qu'une simple intolérance au bruit
Bombardements : «Ça va causer des problèmes pour les passagers et le fret»
Rattrapage
Situation au Moyen-Orient
Bombardements : «Ça va causer des problèmes pour les passagers et le fret»