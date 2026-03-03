État des lieux

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez analysent l'escalade du conflit entre Israël, les États-Unis et l'Iran.

Alors que Donald Trump dresse un bilan de ses opérations, les frappes s'intensifient, touchant des sites stratégiques et causant de lourdes pertes civiles.

L'invitée,Carole Montreuil, souligne le caractère historique de cette crise: la fermeture du détroit d'Ormuz, où transite 20 % du pétrole mondial, provoque une hausse fulgurante des prix à la pompe.

Si cette situation pèse sur les consommateurs québécois, elle représente paradoxalement une manne financière pour l'Alberta et les provinces productrices.

Écoutez Carol Montreuil, porte-parole de l’Association canadienne des carburants, mardi en ouverture de La commission.