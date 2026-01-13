Absentéisme élevé

Le taux d'absentéisme dans le réseau de la santé atteint des sommets, dépassant parfois 25% dans certains secteurs critiques comme les urgences.

Luc Ferrandez souligne un paradoxe social: alors que l'absentéisme des infirmières suscite l'empathie, celui des cols bleus est historiquement critiqué et surveillé.

Pour lui, l'empathie empêche l'application de solutions de gestion rigoureuses, comme l'instauration de jours de carence non payés combinés à des primes de présence substantielles (jusqu'à 150 % du salaire), une méthode qui aurait prouvé son efficacité en Europe.

Le segment se termine par une mise en garde contre Facebook Marketplace, devenu selon lui une plaque tournante pour le matériel volé.

Écoutez le coup de gueule de Luc Ferrandez, mardi, au micro de Patrick Lagacé.