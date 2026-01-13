Visite de Mark Carney à Pékin

Dimitri Soudas analyse la visite stratégique de Mark Carney en Chine, visant à recalibrer une relation bilatérale tendue.

Pékin adopte un ton diplomatique plus doux, mais exige en retour que le Canada s'affranchisse de l'influence de Washington.

Les discussions portent notamment sur l'abolition des droits de douane canadiens sur les véhicules électriques chinois en échange d'un assouplissement des sanctions chinoises sur les produits canadiens (canola, porc).

Soudas souligne toutefois une certaine faiblesse canadienne, illustrée par le rappel immédiat de députés en voyage à Taïwan sous la pression de Pékin.

