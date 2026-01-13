 Aller au contenu
Politique
Visite de Mark Carney à Pékin

Relations Canada-Chine: Mark Carney tente un «reset» diplomatique

par 98.5

0:00
7:04

Entendu dans

Lagacé le matin

le 13 janvier 2026 08:13

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Dimitri Soudas
Dimitri Soudas
Relations Canada-Chine: Mark Carney tente un «reset» diplomatique
La chronique politique de Dimitri Soudas / Cogeco Média

Dimitri Soudas analyse la visite stratégique de Mark Carney en Chine, visant à recalibrer une relation bilatérale tendue.

Pékin adopte un ton diplomatique plus doux, mais exige en retour que le Canada s'affranchisse de l'influence de Washington.

Les discussions portent notamment sur l'abolition des droits de douane canadiens sur les véhicules électriques chinois en échange d'un assouplissement des sanctions chinoises sur les produits canadiens (canola, porc).

Soudas souligne toutefois une certaine faiblesse canadienne, illustrée par le rappel immédiat de députés en voyage à Taïwan sous la pression de Pékin.

Écoutez la chronique sur la politique fédérale de Dimitri Soudas, mardi, à Lagacé le matin







