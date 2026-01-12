 Aller au contenu
Hockey
Avant les Jeux olympiques

«Il n'y a aucun moment de personnel qui va se faire» -Antoine Roussel

par 98.5 Sports

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 12 janvier 2026 19:04

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Antoine Roussel
Antoine Roussel
Antoine Roussel / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal ont toujours trois gardiens au sein de leur formation et c'est Jakub Dobes qui est d'office, lundi soir, contre les Canucks de Vancouver.

Cette situation va-t-elle durer longtemps? Un échange est-il prévisible?

Écoutez Antoine Roussel à ce sujet et plusieurs autres au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés

  • La gestion des trois gardiens du Canadien de Montréal;
  • La profondeur défensive et la difficulté d'ajustement contre des équipes comme les Red Wings;
  • La nécessité pour le Canadien d'apprendre à s'adapter tactiquement, notamment en vue des séries;
  • Le match à venir contre les Canucks de Vancouver.

