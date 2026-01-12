Avant les Jeux olympiques

Les Canadiens de Montréal ont toujours trois gardiens au sein de leur formation et c'est Jakub Dobes qui est d'office, lundi soir, contre les Canucks de Vancouver.

Cette situation va-t-elle durer longtemps? Un échange est-il prévisible?

Écoutez Antoine Roussel à ce sujet et plusieurs autres au micro de Mario Langlois, aux Amateurs de sports.

Les sujets discutés