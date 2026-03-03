Première escale en Californie

Perdre un match en raison d'un but accordé en avantage numérique, ça fait mal. Mais quand la pénalité qui a précédé en est une pour avoir eu trop d'hommes sur la patinoire, ça fait encore plus mal..
Un but de Kiefer Sherwood a rompu l'égalité de 5-5 avec 3:26 à faire au match, permettant ainsi aux Sharks de San José de vaincre les Canadiens de Montréal 7-5, mardi, première escale de leur périple de trois rencontres en Californie.
Dans ce match, le Tricolore (33-18-9, 75 points) a accordé deux buts en 25 secondes, mais il en a marqué deux en 18 secondes, en plus d'effacer un déficit de 5-2 au dernier tiers.
Alex Newhook (7e, 8e) a réussi un doublé, tandis que Oliver Kapanen (19e), Phillip Danault (4e) et Ivan Demidov (13e) ont aussi touché la cible. Mike Matheson a obtenu trois mentions d'aide. Jakub Dobes a fait face à 28 rondelles et il a concédé deux buts faciles. Sa moins bonne performance depuis longtemps.
Juraj Slafkovsky et les membres de son trio ont sauté quelques tours en troisième période.
Outre Sherwood (18e), Collin Graf (16e), Michael Misa (5e), Macklin Celebrini (30e) - qui a conclu la soirée avec quatre points -, Alexander Wennberg (12e), Will Smith (19e) et Adam Gaudette (14e) - dans un filet désert - ont fait mouche pour les Sharks (30-25-4, 64 points). Yaroslav Askarov a repoussé 32 rondelles, certaines, de manière spectaculaire.
Les Canadiens seront à Anaheim, vendredi pour y affronter les Ducks.
Kapanen ouvre la marque
Oliver Kapanen, ouvre la marque pour les siens après 6:18 de jeu en se servant d'un défenseur comme écran.
Le Tricolore résiste ensuite lors d'un désavantage numérique, notamment grâce au bon travail de Jake Evans.
La riposte des Sharks survient une dizaine de minutes plus tard quand les Sharks empêchent les Canadiens de sortir de leur zone et vont marquer immédiatement, à 15:32. Le but va à la fiche de Collin Graf.
Les Canadiens ne profitent pas d'un jeu de puissance en début de période médiane, mais ils prennent les devants à cinq contre cinq, lorsque Phillip Danault dévie un tir de la pointe dans la circulation lourde, à 5:09.
Les minutes suivantes sont celles de Yaroslav Askarov qui fait des arrêts miraculeux contre Oliver Kapanen et Cole Caufield.
Et comme ça arrive parfois, son équipe en profite et Michael Misa crée l'égalité à 10:28, lorsque le Tricolore cafouille dans sa zone.
Ça se gâte drôlement en fin d'engagement lorsque les Canadiens accordent deux buts en 25 secondes.
Dans le premier cas, Dobes donne un but de cour d'école -entre les jambières- à Macklin Celebrini après une poussée irrésistible de ce dernier.
Dobes n'est guère plus performant quand une mauvaise gestion de la rondelle de ses coéquipiers mène à la réussite d'Alexander Wennberg.
Ça se poursuit de la même manière au début du dernier tiers.
Le Tricolore accorde un cinquième but, cette fois, en désavantage d'un homme, à 3:29, gracieuseté de Will Smith.
Une pénalité aux Sharks permet aux Canadiens de réduire l'écart immédiatement avec le 13e but de la saison d'Ivan Demidov, à 5:02.
18 secondes plus tard, Alex Newhook marque son premier but depuis son retour au jeu.
Plus qu'un but d'écart avec plus de 14 minutes à jouer.,,
Ça en prend bien moins que ça avant que les Canadiens ne créent l'égalité. Encore une fois, Newhook, en avantage d'un homme.
Dans cette période folle, il manquait encore une pénalité pour avoir trop d'hommes sur la patinoire. Elle a été décernée aux Canadiens et Kiefer Sherwood leur présente la facture à 16:34.
Martin St-Louis retire Dobes et les Sharks plantent le dernier clou dans le cercueil avec quatre secondes à jouer avant le son de la sirène.