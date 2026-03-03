Première escale en Californie

Perdre un match en raison d'un but accordé en avantage numérique, ça fait mal. Mais quand la pénalité qui a précédé en est une pour avoir eu trop d'hommes sur la patinoire, ça fait encore plus mal..

Un but de Kiefer Sherwood a rompu l'égalité de 5-5 avec 3:26 à faire au match, permettant ainsi aux Sharks de San José de vaincre les Canadiens de Montréal 7-5, mardi, première escale de leur périple de trois rencontres en Californie.

Dans ce match, le Tricolore (33-18-9, 75 points) a accordé deux buts en 25 secondes, mais il en a marqué deux en 18 secondes, en plus d'effacer un déficit de 5-2 au dernier tiers.

Alex Newhook (7e, 8e) a réussi un doublé, tandis que Oliver Kapanen (19e), Phillip Danault (4e) et Ivan Demidov (13e) ont aussi touché la cible. Mike Matheson a obtenu trois mentions d'aide. Jakub Dobes a fait face à 28 rondelles et il a concédé deux buts faciles. Sa moins bonne performance depuis longtemps.

Juraj Slafkovsky et les membres de son trio ont sauté quelques tours en troisième période.

Outre Sherwood (18e), Collin Graf (16e), Michael Misa (5e), Macklin Celebrini (30e) - qui a conclu la soirée avec quatre points -, Alexander Wennberg (12e), Will Smith (19e) et Adam Gaudette (14e) - dans un filet désert - ont fait mouche pour les Sharks (30-25-4, 64 points). Yaroslav Askarov a repoussé 32 rondelles, certaines, de manière spectaculaire.

Les Canadiens seront à Anaheim, vendredi pour y affronter les Ducks.

Kapanen ouvre la marque

Oliver Kapanen, ouvre la marque pour les siens après 6:18 de jeu en se servant d'un défenseur comme écran.