Premier budget de Martinez Ferrada

La mairesse de Montréal Soraya Martinez Ferrada présente son premier budget, lundi matin.
Le compte de taxes des propriétaires va augmenter en moyenne de 3,8%, avec des variations, selon les arrondissements, ce qui est un peu plus haut que l'indice des prix à la consommation. La plus forte hausse (6,3%) est à l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, alors que la plus basse est à Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (1,9%).
Le budget total de la Ville, lui, s'élève à 7 milliards 67 millions de dollars, équilibré comme l'exige la loi. La plus grande part des dépenses ira à la sécurité publique (17,9%).
Source: Ville de Montréal
Parmi ses huit grandes priorités, Soraya Martinez Ferrada ajoute 20 millions de dollars à la lutte contre l'itinérance et prévoit atteindre son objectif de niveau d'endettement un an plus tôt que prévu.
La mairesse estime que des économies de 79 millions vont lui permettre de dépenser davantage dans ces projets de premier plan.
Plusieurs autres postes budgétaires verront leur enveloppe rehaussée, comme la sécurité et le développement de l'Est de la ville.
Source: Cogeco Média
Mais certains projets vont toutefois attendre; c'est le cas de la voie Camilien-Houde sur le mont Royal, qui reste sur la glace jusqu'en 2029.