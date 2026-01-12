Premier budget de Martinez Ferrada

La mairesse de Montréal Soraya Martinez Ferrada présente son premier budget, lundi matin.

Le compte de taxes des propriétaires va augmenter en moyenne de 3,8%, avec des variations, selon les arrondissements, ce qui est un peu plus haut que l'indice des prix à la consommation. La plus forte hausse (6,3%) est à l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève, alors que la plus basse est à Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (1,9%).

Le budget total de la Ville, lui, s'élève à 7 milliards 67 millions de dollars, équilibré comme l'exige la loi. La plus grande part des dépenses ira à la sécurité publique (17,9%).