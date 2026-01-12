Surprotection en garderie?

La Santé publique de l'Ontario a récemment banni l'usage de cartons d'œufs et de rouleaux de papier toilette pour le bricolage en garderie, afin d'«éviter tout risque de contamination bactérienne».

Cette mesure, qualifiée d'excessive par de nombreux parents et par le sociologue Stéphane Kelly, s'inscrit dans une tendance de surprotection de l'enfance que ce dernier appelle l'«enfant vieux».

Selon M. Kelly, cette quête du risque zéro, exacerbée par la pandémie et la crainte des poursuites judiciaires, génère une anxiété précoce chez les enfants et alourdit la tâche d'un personnel déjà difficile à recruter...

Écoutez Stéphane Kelly, sociologue, auteur du livre «L’enfant vieux», lundi, en discuter avec Marie-Eve Tremblay.