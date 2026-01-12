 Aller au contenu
Politique
Surprotection en garderie?

Bricolage interdit en classe: l'Ontario bannit les cartons d'œufs

par 98.5

0:00
26:10

Entendu dans

Radio textos

le 12 janvier 2026 11:44

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Bricolage interdit en classe: l'Ontario bannit les cartons d'œufs
En Ontario, la Santé publique a interdit l’utilisation de cartons d’œufs et de rouleaux de papier toilette pour le bricolage en garderie, invoquant des raisons sanitaires et la prévention de la contamination croisée (salmonelle). / lordn/ Adobe Stock

La Santé publique de l'Ontario a récemment banni l'usage de cartons d'œufs et de rouleaux de papier toilette pour le bricolage en garderie, afin d'«éviter tout risque de contamination bactérienne». 

Cette mesure, qualifiée d'excessive par de nombreux parents et par le sociologue Stéphane Kelly, s'inscrit dans une tendance de surprotection de l'enfance que ce dernier appelle l'«enfant vieux».

Selon M. Kelly, cette quête du risque zéro, exacerbée par la pandémie et la crainte des poursuites judiciaires, génère une anxiété précoce chez les enfants et alourdit la tâche d'un personnel déjà difficile à recruter...

Écoutez Stéphane Kelly, sociologue, auteur du livre «L’enfant vieux», lundi, en discuter avec Marie-Eve Tremblay. 

Vous aimerez aussi

«Envahir et prétendre annexer le Groenland, on rentrerait dans un nouveau monde»
Lagacé le matin
«Envahir et prétendre annexer le Groenland, on rentrerait dans un nouveau monde»
0:00
16:55
«C'est un assassinat, dites-moi pas que c'est une bavure policière»
Signé Lévesque
«C'est un assassinat, dites-moi pas que c'est une bavure policière»
0:00
10:46

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Le mystérieux manuscrit de Voynich «qui résiste à tout»
Rattrapage
Aucun expert n'a réussi à le décoder
Le mystérieux manuscrit de Voynich «qui résiste à tout»
Gestion des nids-de-poule: «Arrêtez de dire qu'au Québec on est des idiots»
Rattrapage
Chaussée, réseaux sociaux et bricolage
Gestion des nids-de-poule: «Arrêtez de dire qu'au Québec on est des idiots»
Défi 28 jours: le «Boys club» questionne notre rapport à l'alcool
Rattrapage
Sobriété et vie sociale
Défi 28 jours: le «Boys club» questionne notre rapport à l'alcool
François Tremblay devrait-il être expulsé du caucus de la CAQ?
Rattrapage
Arrêté avec les facultés affaiblies
François Tremblay devrait-il être expulsé du caucus de la CAQ?
Se peser chaque jour, une source d'anxiété?
Rattrapage
Mouvement «Balance ta balance»
Se peser chaque jour, une source d'anxiété?
Stéphane Fallu: de l'ombre de la DPJ à la lumière de la scène
Rattrapage
La grande entrevue du jeudi
Stéphane Fallu: de l'ombre de la DPJ à la lumière de la scène
Fonctionnaires en présentiel trois jours par semaine: est-ce vraiment utile?
Rattrapage
Dès le 26 janvier
Fonctionnaires en présentiel trois jours par semaine: est-ce vraiment utile?
Réagir face au danger: les réflexes à adopter lors d'un carambolage
Rattrapage
Prévenir les accidents en conditions hivernales
Réagir face au danger: les réflexes à adopter lors d'un carambolage
Le stress du renouvellement hypothécaire: une menace pour l’équilibre familial?
Rattrapage
Anxiété, stress et choix contraints
Le stress du renouvellement hypothécaire: une menace pour l’équilibre familial?
La valeur nutritionnelle des produits mieux indiquée à l'épicerie
Rattrapage
Nouvel étiquetage
La valeur nutritionnelle des produits mieux indiquée à l'épicerie
Piliers invisibles du système de santé: le cri du cœur des proches aidants
Rattrapage
Le coût caché de la solidarité familiale
Piliers invisibles du système de santé: le cri du cœur des proches aidants
Interdire la publicité contre la malbouffe pour diminuer l’obésité
Rattrapage
Nouvelle mesure au Royaume-Uni
Interdire la publicité contre la malbouffe pour diminuer l’obésité
Comment réduire sa consommation de sucre au quotidien?
Rattrapage
Livre «Stop au sucre»
Comment réduire sa consommation de sucre au quotidien?
Drogues en vente sur Facebook: les failles béantes de la modération numérique
Rattrapage
Une problématique alarmante
Drogues en vente sur Facebook: les failles béantes de la modération numérique