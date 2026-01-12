 Aller au contenu
Hockey
Trop petits, les joueurs du CH?

«Les Canadiens en arrachent avec des équipes qui ont du poids»

par 98.5

0:00
10:06

Entendu dans

Lagacé le matin

le 12 janvier 2026 09:55

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Tony Marinaro
Tony Marinaro
«Les Canadiens en arrachent avec des équipes qui ont du poids»
Un espresso avec Tony Marinaro / Cogeco Média

Les Canadiens sont-ils moins compétitifs contre des grosses équipes, celles dont les joueurs sont plus grands et plus imposants physiquement?

Oui, croit le commentateur Tony Marinaro.

Écoutez le chroniqueur sportif en discuter avec Patrick Lagacé lundi matin deux jours après la défaite de 4-0 du club face aux Red Wings de Detroit.

Autre sujet abordé : 

  • La question de l’homosexualité dans la LNH, dans le contexte de la populaire série Heated Rivalry

«Les Canadiens en arrachent avec des équipes qui ont de la taille, qui ont du poids. C'est une lacune qu'ils doivent évidemment corriger parce que, on l'a vu l'an passé, face aux Capitals de Washington en séries. Les Capitals avaient du poids, les joueurs étaient grands, forts et costauds, méchants et savaient jouer au hockey. Cet élément manque aux Canadiens...»

Tony Marinaro

Vous aimerez aussi

Demidov: «S'il maintient ce rythme, il peut atteindre les 70 points»
Le hockey des Canadiens
Demidov: «S'il maintient ce rythme, il peut atteindre les 70 points»
0:00
6:14
Le succès des Red Wings expliqué par Alex Tanguay
Le hockey des Canadiens
Le succès des Red Wings expliqué par Alex Tanguay
0:00
6:35

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Cité du Havre: 2500 logements dans un désert de services
Rattrapage
Développement urbain
Cité du Havre: 2500 logements dans un désert de services
Pourquoi la résistance à Donald Trump semble-t-elle frapper un mur?
Rattrapage
Drame de Minneapolis
Pourquoi la résistance à Donald Trump semble-t-elle frapper un mur?
CF Montréal: un camp d'entraînement sous le signe du scepticisme
Rattrapage
Soccer, NFL et tennis
CF Montréal: un camp d'entraînement sous le signe du scepticisme
Nouvelle loi en Australie: un vœu pieux difficile à appliquer?
Rattrapage
Réseaux sociaux interdits aux moins de 16 ans
Nouvelle loi en Australie: un vœu pieux difficile à appliquer?
Big Brother Célébrités: un retour payant pour des vedettes établies
Rattrapage
Début de la 6e saison
Big Brother Célébrités: un retour payant pour des vedettes établies
Iran: «Les forces de l'ordre visent la tête, les yeux, le cou systématiquement»
Rattrapage
Répression sanglante et à huis clos
Iran: «Les forces de l'ordre visent la tête, les yeux, le cou systématiquement»
Rachat d'armes à feu: un projet pilote au bilan squelettique
Rattrapage
Taux de participation faible
Rachat d'armes à feu: un projet pilote au bilan squelettique
Multiplication de nids-de-poule: «On récolte le fruit de cette négligence-là»
Rattrapage
Entretien et réfection des routes
Multiplication de nids-de-poule: «On récolte le fruit de cette négligence-là»
«Envahir et prétendre annexer le Groenland, on rentrerait dans un nouveau monde»
Rattrapage
Vidéo
Si Trump met sa menace à exécution
«Envahir et prétendre annexer le Groenland, on rentrerait dans un nouveau monde»
Regarder16:55Patrick Lagacé
Soulager le portefeuille des Américains: la proposition audacieuse de Trump
Rattrapage
Plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit
Soulager le portefeuille des Américains: la proposition audacieuse de Trump
«Charles Milliard, c'est lisse... je veux savoir ce qu'il a dans les tripes»
Rattrapage
Course à la chefferie du PLQ
«Charles Milliard, c'est lisse... je veux savoir ce qu'il a dans les tripes»
L’Internet coupé en Iran: une arme moderne de répression
Rattrapage
Entre censure numérique et tendances virales
L’Internet coupé en Iran: une arme moderne de répression
Spécial «à toute vitesse» | L'énigme du lundi 12 janvier
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «à toute vitesse» | L'énigme du lundi 12 janvier
Succès et humour grinçant: le bilan des Golden Globes
Rattrapage
L'animatrice Nikki Glaser décapante
Succès et humour grinçant: le bilan des Golden Globes