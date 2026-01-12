Trop petits, les joueurs du CH?

Les Canadiens sont-ils moins compétitifs contre des grosses équipes, celles dont les joueurs sont plus grands et plus imposants physiquement?
Oui, croit le commentateur Tony Marinaro.
Écoutez le chroniqueur sportif en discuter avec Patrick Lagacé lundi matin deux jours après la défaite de 4-0 du club face aux Red Wings de Detroit.
Autre sujet abordé :
- La question de l’homosexualité dans la LNH, dans le contexte de la populaire série Heated Rivalry.
«Les Canadiens en arrachent avec des équipes qui ont de la taille, qui ont du poids. C'est une lacune qu'ils doivent évidemment corriger parce que, on l'a vu l'an passé, face aux Capitals de Washington en séries. Les Capitals avaient du poids, les joueurs étaient grands, forts et costauds, méchants et savaient jouer au hockey. Cet élément manque aux Canadiens...»