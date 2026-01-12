Développement urbain

La Société immobilière du Canada (SIC) prévoit la construction de 2500 logements, incluant une grande part de logements sociaux, à la Cité du Havre à Montréal.

Bien que Luc Ferrandez salue l'initiative du gouvernement de construire sur des terrains fédéraux en pleine crise du logement, il critique sévèrement l'emplacement.

Isolé entre le fleuve et l'autoroute, le secteur manque cruellement de services: le premier dépanneur est à 25 minutes de marche et aucune station de métro n'est à proximité.

Selon lui, 2500 unités sont insuffisantes pour attirer une épicerie, rendant la vie difficile pour les futurs résidents sans voiture.

