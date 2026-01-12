Taux de participation faible

Le projet pilote de rachat d'armes à feu du gouvernement fédéral tire un bilan pour le moins modeste: seulement 16 participants et 25 armes récupérées.
Dimitri Soudas souligne l'inefficacité flagrante de cette mesure, notant que le coût par arme rachetée avoisine les 7000 $, pour des objets qui n'en valent que quelques centaines.
Au-delà des chiffres, le débat porte sur la pertinence de cibler les propriétaires légaux alors que 85 % des crimes sont commis avec des armes illégales.
«Les criminels ne font pas la queue leu leu pour aller enregistrer leurs armes à feu.»
