Taux de participation faible

Le projet pilote de rachat d'armes à feu du gouvernement fédéral tire un bilan pour le moins modeste: seulement 16 participants et 25 armes récupérées.

Dimitri Soudas souligne l'inefficacité flagrante de cette mesure, notant que le coût par arme rachetée avoisine les 7000 $, pour des objets qui n'en valent que quelques centaines.

Au-delà des chiffres, le débat porte sur la pertinence de cibler les propriétaires légaux alors que 85 % des crimes sont commis avec des armes illégales.

