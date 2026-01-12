Entre censure numérique et tendances virales

En Iran, le régime utilise le blocage d'Internet comme une arme moderne pour empêcher la population de se fédérer et pour masquer l'ampleur de la répression.

Face à cette censure, des gestes symboliques deviennent viraux, notamment celui de femmes s'allumant une cigarette avec l’image en feu du Guide suprême, un acte doublement transgressif dans leur culture.

Au Québec, le créateur de contenu Shane West a partagé un témoignage poignant sur l'exil de ses parents.

Ces mouvements rappellent une époque pré-1979 où, malgré une autre forme de dictature, la situation des femmes était visuellement bien différente.

