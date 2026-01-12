L'animatrice Nikki Glaser décapante

La course aux Oscars est officiellement lancée après la tenue du gala des Golden Globes, marqué par le triomphe du film de Paul Thomas Anderson, qui a récolté quatre prix.

Au-delà des honneurs remis à Leonardo DiCaprio et Teyana Taylor, la soirée a été portée par l'animation cinglante de l'humoriste Nikki Glaser.

Cette dernière n’a épargné personne, égratignant Sean Penn et se moquant ouvertement de l'âge des compagnes de DiCaprio.

Le gala a également souligné la présence remarquée de la série montréalaise Heated Rivalry, dont les acteurs ont fait sensation sur le tapis rouge.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, lundi, à Lagacé le matin.