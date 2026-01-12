L'animatrice Nikki Glaser décapante

La course aux Oscars est officiellement lancée après la tenue du gala des Golden Globes, marqué par le triomphe du film de Paul Thomas Anderson, qui a récolté quatre prix.
Au-delà des honneurs remis à Leonardo DiCaprio et Teyana Taylor, la soirée a été portée par l'animation cinglante de l'humoriste Nikki Glaser.
Cette dernière n’a épargné personne, égratignant Sean Penn et se moquant ouvertement de l'âge des compagnes de DiCaprio.
Le gala a également souligné la présence remarquée de la série montréalaise Heated Rivalry, dont les acteurs ont fait sensation sur le tapis rouge.
«Nikki Glaser... je l'ai trouvée parfaite dans son rôle. Hyper cinglante, cynique aussi par moment, elle s'est beaucoup moquée des hommes dans la salle.»