Football
Six matchs éliminatoires en fin de semaine

NFL: c'est le temps de faire les prédictions

par 98.5 Sports

Les amateurs de sports

le 9 janvier 2026 22:45

Mario Langlois
Mario Langlois
Bruno Heppell
Bruno Heppell
NFL: c'est le temps de faire les prédictions
Les Bears vont accueillir les Packers à Chicago. / AP/Nam Huh

Les éliminatoires commencent en fin de semaine dans la NFL.

Écoutez l'analyste de football de la NFL du Réseau des sports Bruno Heppell et l'animateur Mario Langlois faire leurs prédictions en vue des six matchs du week-end.

Les six matchs éliminatoires

Samedi

  • Les Rams (12-5), facilement, en Caroline contre les Panthers (8-9);
  • Les Packers (9-7-1) pourraient-ils causer une surprise à Chicago, contre les Bears (11-6)?

Dimanche

  • Les Bills (12-5) contre les Jaguars (13-4), à Jacksonville. Le plus gros match du week-end?;
  • Les 49ers (12-5) contre les Eagles (11-6), à Philadelphie. Avantage Eagles;
  • Les Chargers (11-6) à la Nouvelle-Angleterre (14-6). Le retour en grâce des Patriots;

Lundi

  • Les Texans (12-5) à Pittsburgh (10-7). Les Texans, à cause de leur défense.

