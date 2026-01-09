Six matchs éliminatoires en fin de semaine

Les éliminatoires commencent en fin de semaine dans la NFL.

Écoutez l'analyste de football de la NFL du Réseau des sports Bruno Heppell et l'animateur Mario Langlois faire leurs prédictions en vue des six matchs du week-end.

Les six matchs éliminatoires

Samedi

Les Rams (12-5), facilement, en Caroline contre les Panthers (8-9);

Les Packers (9-7-1) pourraient-ils causer une surprise à Chicago, contre les Bears (11-6)?

Dimanche

Les Bills (12-5) contre les Jaguars (13-4), à Jacksonville. Le plus gros match du week-end?;

Les 49ers (12-5) contre les Eagles (11-6), à Philadelphie. Avantage Eagles;

Les Chargers (11-6) à la Nouvelle-Angleterre (14-6). Le retour en grâce des Patriots;

Lundi