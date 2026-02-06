Finale Seahawks-Patriots

Après deux semaines de pause qui ont assurément paru interminables pour les amateurs de football, c'est ce dimanche que la finale du Super Bowl sera disputée entre les Seahawks de Seattle et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

L'attente est pénible pour l'analyste Bruno Heppell et pour bien d'autres partisans qui ont réservé leur dimanche soir pour être devant leur écran.

Il se réjouit toutefois de voir que les deux équipes pourront compter sur des effectifs en santé, offrant ainsi le meilleur football possible lors de cet ultime affrontement.

Écoutez l'expert football au Réseau Cogeco Média, Bruno Heppell, discuter de la finale du Super Bowl qui de dimanche, aux Amateurs de sport.