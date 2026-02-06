 Aller au contenu
Finale Seahawks-Patriots

Super Bowl: le match tant attendu avec deux équipes en santé

Les amateurs de sports / Cogeco Média

Après deux semaines de pause qui ont assurément paru interminables pour les amateurs de football, c'est ce dimanche que la finale du Super Bowl sera disputée entre les Seahawks de Seattle et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

L'attente est pénible pour l'analyste Bruno Heppell et pour bien d'autres partisans qui ont réservé leur dimanche soir pour être devant leur écran.

Il se réjouit toutefois de voir que les deux équipes pourront compter sur des effectifs en santé, offrant ainsi le meilleur football possible lors de cet ultime affrontement.

Écoutez l'expert football au Réseau Cogeco Média, Bruno Heppell, discuter de la finale du Super Bowl qui de dimanche, aux Amateurs de sport.

«On est prêt pour le Super Bowl. On est rendu là. Est-ce qu'on peut jouer le match, s'il vous plaît? Je pense que les joueurs, rendu au vendredi soir, ils sont dans le même état d'esprit que moi en ce moment. C'est le côté négatif d'avoir deux semaines de pause avant le match ultime du Superbowl.»

Bruno Heppell

Autres sujets abordés:

  • Comment intéressé quelqu'un qui n'écoute pas le football?;
  • L'expérience des entraineurs: un facteur clé lors des matchs importants.

