Ce que Texier doit faire désormais

Le Français Alexandre Texier vient de connaître deux matchs de suite de trois points avec les Canadiens de Montréal.
Il devient le deuxième joueur originaire de la France à inscrire un tour du chapeau. Qui était le premier?
Écoutez Antoine Roussel commenter les succès du Français Alexandre Texier avec les Canadiens de Montréal avec l'animateur Mario Langlois.
Les sujets discutés
- Roussel a fait une petite danse quand Texier a réussi son tour du chapeau contre les Panthers;
- «Le défi: ne pas rester accroché à ces deux matchs»;
- Texier a saisi la balle au bond;
- Les défis liés au retour des joueurs blessés chez les Canadiens;
- Le potentiel de l’équipe pour les séries éliminatoires.