Ce que Texier doit faire désormais

Le Français Alexandre Texier vient de connaître deux matchs de suite de trois points avec les Canadiens de Montréal.

Il devient le deuxième joueur originaire de la France à inscrire un tour du chapeau. Qui était le premier?

Écoutez Antoine Roussel commenter les succès du Français Alexandre Texier avec les Canadiens de Montréal avec l'animateur Mario Langlois.

