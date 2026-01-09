Sobriété et vie sociale

Marie-Ève Tremblay et son Boys club abordent de front notre relation complexe avec l'alcool, portée par l'actualité et le lancement du Défi 28 jours.
Alors que le chef Danny St-Pierre célèbre dix ans de sobriété, Meeker Guerrier et Hugo Meunier explorent les nuances de leur propre consommation, entre plaisir festif et prise de conscience nécessaire.
La discussion a mis en lumière l'omniprésence de l'alcool dans la culture québécoise, tant comme lubrifiant social que comme béquille pour «décrocher».
Écoutez le Boys club avec Danny St-Pierre, consultant en restauration, Hugo Meunier, rédacteur en chef du magazine Urbania, et Meeker Guerrier, chroniqueur sportif au 98.5, vendredi, à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay.
«Pour moi, l'alcool, c'est comme un peu ma soupape, c'est ma façon de décrocher et j'ai vraiment de la misère à anticiper la possibilité de passer un mois complet sans cette soupape-là.»