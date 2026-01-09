Le chroniqueur Marc Brière y a eu accès

Le chroniqueur Marc Brière nous emmène dans les coulisses du Réseau express métropolitain (REM).

Il a eu l'occasion unique de visiter le centre de contrôle et de commandement de Pulsar, le nouvel opérateur du réseau, un lieu qu'il qualifie de «centre névralgique» de tout le système.

Cette visite a été marquée par une anecdote révélatrice: Marc Brière a lui-même subi une panne de train à la station Île-des-Sœurs en se rendant à son rendez-vous.

Ce contretemps lui a permis d'observer en direct les manœuvres manuelles nécessaires lorsqu'un train autonome ne répond plus à distance, et de questionner les responsables sur les délais de communication, souvent critiqués par les usagers. Depuis que Pulsar gère les opérations, une équipe plus nombreuse est installée au cœur même du centre de surveillance pour accélérer la transmission d'informations claires en cas d'imprévu.

