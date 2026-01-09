 Aller au contenu
Société
Le chroniqueur Marc Brière y a eu accès

Incursion unique dans les coulisses du centre de contrôle du REM

par 98.5

0:00
5:48

Entendu dans

Lagacé le matin

le 9 janvier 2026 08:46

Avec

Marc Brière
Marc Brière
Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Incursion unique dans les coulisses du centre de contrôle du REM
Notre chroniqueur Marc Brière a pu visiter le centre de contrôle et de commandement de Pulsar, le nouvel opérateur du REM. / Cogeco Média

Le chroniqueur Marc Brière nous emmène dans les coulisses du Réseau express métropolitain (REM).

Il a eu l'occasion unique de visiter le centre de contrôle et de commandement de Pulsar, le nouvel opérateur du réseau, un lieu qu'il qualifie de «centre névralgique» de tout le système.

Cette visite a été marquée par une anecdote révélatrice: Marc Brière a lui-même subi une panne de train à la station Île-des-Sœurs en se rendant à son rendez-vous.

Ce contretemps lui a permis d'observer en direct les manœuvres manuelles nécessaires lorsqu'un train autonome ne répond plus à distance, et de questionner les responsables sur les délais de communication, souvent critiqués par les usagers. Depuis que Pulsar gère les opérations, une équipe plus nombreuse est installée au cœur même du centre de surveillance pour accélérer la transmission d'informations claires en cas d'imprévu.

Écoutez le compte rendu de sa visite, vendredi, à Lagacé le matin.

Vous aimerez aussi

IA Grok: des dérapages racistes et sexistes
Lagacé le matin
IA Grok: des dérapages racistes et sexistes
0:00
4:09
«Plus d'élèves, plus de besoins et moins d'argent, il y a un manque à gagner»
Lagacé le matin
«Plus d'élèves, plus de besoins et moins d'argent, il y a un manque à gagner»
0:00
6:14

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
2026 déjà riche en citations cocasses
Rattrapage
Les humeurs de Fred
2026 déjà riche en citations cocasses
«J'ai traversé un grand syndrome de l'imposteur» -Mégan Brouillard
Rattrapage
Ascension fulgurante d'une «mauvaise herbe»
«J'ai traversé un grand syndrome de l'imposteur» -Mégan Brouillard
La murale de Beau Dommage vandalisée une troisième fois
Rattrapage
L'auteur se prononce
La murale de Beau Dommage vandalisée une troisième fois
Entrepôt Van Horne transformé en hôtel: les citoyens n'en veulent pas
Rattrapage
Projet controversé
Entrepôt Van Horne transformé en hôtel: les citoyens n'en veulent pas
Femme abattue au Minnesota: «La transformation des faits, c'est pas d'hier»
Rattrapage
Sale époque pour la vérité
Femme abattue au Minnesota: «La transformation des faits, c'est pas d'hier»
NFL: «Les Bills vont remporter un premier Super Bowl face aux Rams»
Rattrapage
Début des éliminatoires samedi
NFL: «Les Bills vont remporter un premier Super Bowl face aux Rams»
Polymarket: un site pour parier sur l'actualité
Rattrapage
Catégories inusitées
Polymarket: un site pour parier sur l'actualité
Une chanson de Dumas devient virale grâce à la série Heated Rivalry
Rattrapage
1 million d'écoutes en un mois
Une chanson de Dumas devient virale grâce à la série Heated Rivalry
«Un homme vieillissant, incohérent et probablement aussi dangereux»
Rattrapage
Entrevue de Trump avec le New York Times
«Un homme vieillissant, incohérent et probablement aussi dangereux»
«Plus d'élèves, plus de besoins et moins d'argent, il y a un manque à gagner»
Rattrapage
Levées de fonds du CSSDM
«Plus d'élèves, plus de besoins et moins d'argent, il y a un manque à gagner»
Des couteaux, et même des armes à feu saisies à l'hôpital Notre-Dame
Rattrapage
Des détecteurs de métal... à l'hôpital
Des couteaux, et même des armes à feu saisies à l'hôpital Notre-Dame
Homme désorganisé: «Ça fait 4 ou 5 fois qu'on intervient avec lui depuis 2024»
Rattrapage
Montréal, un hôpital psychiatrique à ciel ouvert?
Homme désorganisé: «Ça fait 4 ou 5 fois qu'on intervient avec lui depuis 2024»
«Quand la CAQ a commencé à perdre le Nord, il y a eu un changement»
Rattrapage
Bilan 2025 pour la FTQ
«Quand la CAQ a commencé à perdre le Nord, il y a eu un changement»
Contenu franco à Netflix et aux GAFAM: «Le Québec seul, c'est impossible»
Rattrapage
Front commun avec les Européens
Contenu franco à Netflix et aux GAFAM: «Le Québec seul, c'est impossible»