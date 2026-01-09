Député de la CAQ arrêté pour alcool au volant

Le député caquiste François Tremblay a été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies.

L'homme aurait soufflé près du double de la limite permise d'alcool dans le sang dans la nuit de mercredi à jeudi.

Selon Cogeco Saguenay, il aurait fait une sortie de route dans l'arrondissement de La Baie, son véhicule aurait percuté une clôture, puis il aurait été intercepté par un citoyen avant d'être arrêté par la police de Saguenay.

Écoutez le chroniqueur politique Louis Lacroix faire le point sur les possibles répercussions, vendredi, à Lagacé le matin.

