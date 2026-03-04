 Aller au contenu
Société
Chats, chiens, lapins, etc.

Nos animaux sont-ils bons pour notre santé? «Les effets sont contrastés»

par 98.5

0:00
5:24

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 mars 2026 09:00

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Nos animaux sont-ils bons pour notre santé? «Les effets sont contrastés»
Nos animaux de compagnie sont-ils bons pour notre santé? / Adobe Stock / slowmotiongli

Un foyer sur deux au Québec possède au moins un animal de compagnie à la maison.

Quels sont les effets des petites boules de poils sur leur propriétaire?

Pourquoi les experts ne s'entendent-ils pas tous sur le sujet?

Y a-t-il une différence entre les chats et les chiens sur le bonheur de leur maître?

Écoutez Catherine Amiot, professeure au département de psychologie de l’Université du Québec à Montréal, spécialisée dans les relations humains-animaux, démystifier le tout à l'émission de Catherine Brisson, mercredi matin.

Vous aimerez aussi

Spécial «Tour de ville» | L'énigme du mercredi 4 mars
Lagacé le matin
Spécial «Tour de ville» | L'énigme du mercredi 4 mars
0:00
1:40
Sophie Grégoire Trudeau se confie sur le célibat à 50 ans
Lagacé le matin
Sophie Grégoire Trudeau se confie sur le célibat à 50 ans
0:00
13:05

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Sophie Grégoire Trudeau se confie sur le célibat à 50 ans
Rattrapage
Elle prône la rébellion par la sagesse
Sophie Grégoire Trudeau se confie sur le célibat à 50 ans
«Tu as la responsabilité de ne pas mettre Charles Milliard premier ministre»
Rattrapage
Message à Paul St-Pierre Plamondon
«Tu as la responsabilité de ne pas mettre Charles Milliard premier ministre»
Cabane à sucre: «C'est devenu une espèce de centre d'achat dans le bois»
Rattrapage
Popularité du sirop d'érable
Cabane à sucre: «C'est devenu une espèce de centre d'achat dans le bois»
Usage de l'IA lors de conflits mondiaux: «On est à l'ère de la guerre 2.0»
Rattrapage
La plateforme X légifère
Usage de l'IA lors de conflits mondiaux: «On est à l'ère de la guerre 2.0»
À la rencontre du jury du Festival international du film pour enfants
Rattrapage
Des jeunes critiques de cinéma
À la rencontre du jury du Festival international du film pour enfants
Les violences judiciaires maintenant mieux encadrées par la loi
Rattrapage
Litiges conjugaux
Les violences judiciaires maintenant mieux encadrées par la loi
30 clubs d'extrême droite pourraient mener à une «violence extrême» au Canada
Rattrapage
Ils se présentent comme des groupes d'entraînement
30 clubs d'extrême droite pourraient mener à une «violence extrême» au Canada
Détroit d’Ormuz: «Des pays ne recevront pas les barils qui étaient attendus»
Rattrapage
Impacts sur les prix de l’essence
Détroit d’Ormuz: «Des pays ne recevront pas les barils qui étaient attendus»
«Israël veut régler le problème du Hezbollah au Sud-Liban»
Rattrapage
Le tiers de la population appelée à fuir
«Israël veut régler le problème du Hezbollah au Sud-Liban»
«Les gens en zone de guerre, ils ne veulent pas entendre de musique classique»
Rattrapage
Le Canada répond peu aux ressortissants bloqués
«Les gens en zone de guerre, ils ne veulent pas entendre de musique classique»
Liban: «Il y a toujours le drone qui surveille au-dessus de nos têtes»
Rattrapage
Le tiers de la population doit se déplacer
Liban: «Il y a toujours le drone qui surveille au-dessus de nos têtes»
«On ne règle pas ça sur le coin de la table avant les élections»
Rattrapage
Le PLQ veut l’abandon de la constitution de la CAQ
«On ne règle pas ça sur le coin de la table avant les élections»
Un million de personnes ont eu des troubles avec l'ARC l'an passé
Rattrapage
Que faire pour éviter les problèmes?
Un million de personnes ont eu des troubles avec l'ARC l'an passé
«Plus ça baisse pour le PQ, plus on s'éloigne d'un gouvernement majoritaire»
Rattrapage
Nouveau sondage Léger
«Plus ça baisse pour le PQ, plus on s'éloigne d'un gouvernement majoritaire»