Société
La plateforme X légifère

Usage de l'IA lors de conflits mondiaux: «On est à l'ère de la guerre 2.0»

par 98.5

0:00
3:26

Entendu dans

Lagacé le matin

le 4 mars 2026 09:07

Avec

Catherine Brisson
Catherine Brisson
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Usage de l'IA lors de conflits mondiaux: «On est à l'ère de la guerre 2.0»
Frédéric Labelle / Cogeco Média

Alors que la plateforme X vient d'adopter une toute nouvelle règle sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et la génération d'images en temps de guerre, le chroniqueur Frédéric Labelle se questionne sur les intentions du géant américain.

Il voit un contraste entre cette mesure et les controverses entourant le réseau social, qui a notamment permis la diffusion d'images pornographiques à partir de l'IA.

Écoutez le chroniqueur aux réseaux sociaux Frédéric Labelle, aborder le tout, mercredi, à l'émission Lagacé le matin, animée par Catherine Brisson.

