La plateforme X légifère

Alors que la plateforme X vient d'adopter une toute nouvelle règle sur l'utilisation de l'intelligence artificielle et la génération d'images en temps de guerre, le chroniqueur Frédéric Labelle se questionne sur les intentions du géant américain.

Il voit un contraste entre cette mesure et les controverses entourant le réseau social, qui a notamment permis la diffusion d'images pornographiques à partir de l'IA.

