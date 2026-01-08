Économie canadienne

Le Globe and Mail nous apprend ce que le gouvernement du Canada veut se servir des contrats pour la construction d’une flotte de 12 sous-marins comme levier pour le développement économique du Canada.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Des sous-marins pourraient servir de levier de développement économique;
- Parlant d'industrie militaire, plusieurs entreprises du secteur comme l'entreprise montréalaise CAE ont le vent dans les voiles et veulent développer davantage leur secteur militaire. L'action vole de sommet en sommet.
- Même chose pour Bombardier, qui profite aussi de l’augmentation des dépenses militaires partout sur la planète.