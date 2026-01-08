 Aller au contenu
Politique internationale
Femme tuée à Minneapolis

J.D. Vance avance une rhétorique de légitime défense et de terrorisme domestique

par 98.5

0:00
7:53

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 janvier 2026 17:52

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
J.D. Vance avance une rhétorique de légitime défense et de terrorisme domestique
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

Il y a eu beaucoup de confrontations à Minneapolis, jeudi, après la mort, la veille, d'une femme de 37 ans tombée sous les balles d'un agent de ICE.

Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Des affrontements et des fermetures des écoles à Minneapolis;
  • Le gouverneur Tim Walz demande la Garde nationale;
  • L'enquête des forces policières de Minneapolis est entravée par le FBI;
  • Le vice-président J.D. Vance s'est prend aux médias lors de son point de presse: Il avance une rhétorique de légitime défense et de terrorisme domestique
  • Les États-Unis se retirent de plusieurs organisations internationales liées à l'ONU.

Vous aimerez aussi

Les agents de l'ICE: «Des méthodes qui sont extrêmement brutales»
Lagacé le matin
Les agents de l'ICE: «Des méthodes qui sont extrêmement brutales»
0:00
25:23
«Le plan de Trump au Venezuela, c'est juste un "cash grab"»
Lagacé le matin
«Le plan de Trump au Venezuela, c'est juste un "cash grab"»
0:00
6:33

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Le futur du Canadien, c'est maintenant» -Mario Langlois
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Le futur du Canadien, c'est maintenant» -Mario Langlois
Sarah Boily-Brodeur nous propose les aubaines et les recettes de la semaine
Rattrapage
Épicerie
Sarah Boily-Brodeur nous propose les aubaines et les recettes de la semaine
Une flotte de 12 sous-marins comme levier de développement?
Rattrapage
Économie canadienne
Une flotte de 12 sous-marins comme levier de développement?
Jean Chrétien en Chine une semaine avant Mark Carney
Rattrapage
Une visite loin d’être anodine
Jean Chrétien en Chine une semaine avant Mark Carney
Des versions génériques d'Ozempic disponibles sous peu?
Rattrapage
Santé Canada est à l'étude
Des versions génériques d'Ozempic disponibles sous peu?
Une stratégie pour anticiper la victoire du Parti québécois et un référendum
Rattrapage
Le gouvernement fédéral se prépare
Une stratégie pour anticiper la victoire du Parti québécois et un référendum
Un gars, une fille revient pour une 11e saison
Rattrapage
Nouvelle aventure pour Guy et Sylvie
Un gars, une fille revient pour une 11e saison
Urgences qui débordent: «On dirait un système de brousse et qu'on improvise»
Rattrapage
La Fédération de la santé du Québec s'inquiète
Urgences qui débordent: «On dirait un système de brousse et qu'on improvise»
Urgences qui débordent: les médecins dénoncent un manque de ressource
Rattrapage
Baisse de la vaccination et pic de la grippe
Urgences qui débordent: les médecins dénoncent un manque de ressource
Victoire face aux Flames: «Il y avait de l'ambiance au Centre Bell»
Rattrapage
Actualité sportive
Victoire face aux Flames: «Il y avait de l'ambiance au Centre Bell»
Sans son allié vénézuélien, la situation est critique à Cuba
Rattrapage
Capture de Nicolas Maduro
Sans son allié vénézuélien, la situation est critique à Cuba
Succès de Heated Rivalry : «C'est du jamais vu»
Rattrapage
Amour et sport
Succès de Heated Rivalry : «C'est du jamais vu»
Des mesures conservatrices pour pousser la natalité aux États-Unis
Rattrapage
Rapport de la Heritage Foundation
Des mesures conservatrices pour pousser la natalité aux États-Unis
Un petit test de réalité pour les Canadiens
Rattrapage
Face aux Flames
Un petit test de réalité pour les Canadiens