Femme tuée à Minneapolis

Il y a eu beaucoup de confrontations à Minneapolis, jeudi, après la mort, la veille, d'une femme de 37 ans tombée sous les balles d'un agent de ICE.
Écoutez l'analyste de politique américaine Valérie Beaudoin à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Des affrontements et des fermetures des écoles à Minneapolis;
- Le gouverneur Tim Walz demande la Garde nationale;
- L'enquête des forces policières de Minneapolis est entravée par le FBI;
- Le vice-président J.D. Vance s'est prend aux médias lors de son point de presse: Il avance une rhétorique de légitime défense et de terrorisme domestique
- Les États-Unis se retirent de plusieurs organisations internationales liées à l'ONU.