Arts et spectacles
La grande entrevue du jeudi

Stéphane Fallu: de l'ombre de la DPJ à la lumière de la scène

le 8 janvier 2026 12:17

Marie-Eve Tremblay
Stéphane Fallu: de l'ombre de la DPJ à la lumière de la scène
La grande entrevue de Marie-Eve Tremblay, avec Stéphane Fallu

En grande entrevue avec Marie-Eve Tremblay, Stéphane Fallu livre un témoignage empreint d'humanité et de transparence.

Il revient sur son enfance marquée par de multiples familles d'accueil sous la DPJ, expliquant comment cette instabilité a forgé sa résilience, mais aussi son besoin constant de bonheur.

Il aborde son passage marquant à Big Brother Célébrités, qu'il perçoit comme une expérience de croissance malgré le rejet ressenti par le public.

Aujourd'hui, Stéphane s'investit dans la Maison Fallu pour aider les jeunes sortant du système, tout en poursuivant sa carrière d'humoriste avec son nouveau spectacle, Assumer.

Écoutez l'entrevue avec l'humoriste et animateur, jeudi, à Radio textos.

«La résilience, c'est d'apprendre à un moment donné que tout ne dépend pas de toi, puis que c'est le futur qui est important.»

Stéphane Fallu

