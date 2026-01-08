La grande entrevue du jeudi

En grande entrevue avec Marie-Eve Tremblay, Stéphane Fallu livre un témoignage empreint d'humanité et de transparence.

Il revient sur son enfance marquée par de multiples familles d'accueil sous la DPJ, expliquant comment cette instabilité a forgé sa résilience, mais aussi son besoin constant de bonheur.

Il aborde son passage marquant à Big Brother Célébrités, qu'il perçoit comme une expérience de croissance malgré le rejet ressenti par le public.

Aujourd'hui, Stéphane s'investit dans la Maison Fallu pour aider les jeunes sortant du système, tout en poursuivant sa carrière d'humoriste avec son nouveau spectacle, Assumer.

Écoutez l'entrevue avec l'humoriste et animateur, jeudi, à Radio textos.