Concert au Théâtre Saint-Denis

Le chanteur britannique Sting donnera deux concerts à Montréal les 26 et 27 octobre prochains dans le cadre de sa «Tournée 3.0».

Même s’il aurait facilement pu remplir le Centre Bell, c’est au Théâtre Saint-Denis que le fondateur du groupe The Police a choisi de présenter son spectacle.

Il faudra faire partie des chanceux pour décrocher l’un des 6 000 billets qui seront mis en vente.

Écoutez le chroniqueur culturel Stéphane Leclair donner ses conseils avant la vente des billets, mardi, à l’émission de Catherine Brisson.

