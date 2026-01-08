Dès le 26 janvier

Le 26 janvier prochain, les fonctionnaires québécois devront aller au travail en présentiel trois jours par semaine.
Toutefois, la majorité d'entre eux souhaiteraient ne pas avoir à se conformer à cette règle, selon un sondage du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ). Certains songent même à quitter leur emploi.
Que peut-on penser de cette nouvelle règle?
Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, aborder le sujet au micro de Marie-Eve Tremblay.
«Il n’y a pas d'ambiance de bureau. Moi, j'ai travaillé au Complexe G à Québec. Sans âme, la qualité de l'air pas bonne, il n'y a rien d'intéressant à aller travailler dans un bureau gouvernemental. Il y a de la perte de temps, le transport, les réunions, les restaurants, les frais de ci, les frais de ça. Aujourd'hui, la technologie existe. À moins d'une exception, on se prend quatre ou cinq bureaux dans des immeubles pour faire de la synergie. Sinon, je ne vois pas l'utilité.»