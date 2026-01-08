Dès le 26 janvier

Le 26 janvier prochain, les fonctionnaires québécois devront aller au travail en présentiel trois jours par semaine.

Toutefois, la majorité d'entre eux souhaiteraient ne pas avoir à se conformer à cette règle, selon un sondage du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ). Certains songent même à quitter leur emploi.

Que peut-on penser de cette nouvelle règle?

Écoutez Stéphane Gendron, ex-maire de Huntingdon, aborder le sujet au micro de Marie-Eve Tremblay.