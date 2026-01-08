Amour et sport

La série Heated Rivalry, qui raconte l'histoire de deux jeunes joueurs de hockey professionnels entretenant une relation amoureuse, connait un succès énorme depuis sa diffusion sur la plateforme Crave.

Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp discuter de cette série adaptée des romans de l’autrice canadienne Rachel Reid, jeudi, au micro de Philippe Cantin.