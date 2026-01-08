Amour et sport

La série Heated Rivalry, qui raconte l'histoire de deux jeunes joueurs de hockey professionnels entretenant une relation amoureuse, connait un succès énorme depuis sa diffusion sur la plateforme Crave.
Écoutez la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp discuter de cette série adaptée des romans de l’autrice canadienne Rachel Reid, jeudi, au micro de Philippe Cantin.
«C'est du jamais vu. C'est devenu un phénomène culturel. On a signé pour une deuxième saison. Là, il y a des demandes d'entrevue qui viennent de partout, dont l'Inde, pour parler aux comédiens. D'ailleurs, ils sont très en demande. On les voit dans tous les talk show.»