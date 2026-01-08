Nouvelle aventure pour Guy et Sylvie

Plusieurs années après le premier épisode d’Un gars, une fille, Sylvie et Guy ont parcouru du chemin et sont maintenant grands-parents.
Écoutez l’acteur et animateur Guy A. Lepage revenir sur l’histoire de la série, jeudi, au micro de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.
La série, qui a été adaptée dans plusieurs dizaines de pays, est encore diffusée dans une douzaine d’entre eux. Une preuve que les réalités se ressemblent à travers le monde.
«Moi, je dirais qu'un couple de 35 ans qui se demande s'il va se marier ou pas, avoir des enfants ou pas, être locataire ou propriétaire, garder son travail ou partir à son compte... ben ce couple-là, il existe à Londres, il existe à Paris, il existe à Barcelone, il existe à Varsovie, il existe en Russie.»