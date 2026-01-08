 Aller au contenu
Arts et spectacles
Nouvelle aventure pour Guy et Sylvie

Un gars, une fille revient pour une 11e saison

par 98.5

0:00
13:21

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 janvier 2026 16:42

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Catherine Beauchamp
Catherine Beauchamp
Un gars, une fille revient pour une 11e saison
La chronique culturelle de Catherine Beauchamp / Cogeco Média

Plusieurs années après le premier épisode d’Un gars, une fille, Sylvie et Guy ont parcouru du chemin et sont maintenant grands-parents.

Écoutez l’acteur et animateur Guy A. Lepage revenir sur l’histoire de la série, jeudi, au micro de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

La série, qui a été adaptée dans plusieurs dizaines de pays, est encore diffusée dans une douzaine d’entre eux. Une preuve que les réalités se ressemblent à travers le monde.

«Moi, je dirais qu'un couple de 35 ans qui se demande s'il va se marier ou pas, avoir des enfants ou pas, être locataire ou propriétaire, garder son travail ou partir à son compte... ben ce couple-là, il existe à Londres, il existe à Paris, il existe à Barcelone, il existe à Varsovie, il existe en Russie.»

Guy A. Lepage

Vous aimerez aussi

«J'ai le goût qu'on ajoute la couche d'émotion pour la télé» -Jean-Philippe Dion
Le Québec maintenant
«J'ai le goût qu'on ajoute la couche d'émotion pour la télé» -Jean-Philippe Dion
0:00
9:26
Zénith et L'œil du cyclone: un début d'année chargé pour Véronique Cloutier
Lagacé le matin
Zénith et L'œil du cyclone: un début d'année chargé pour Véronique Cloutier
0:00
17:25

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
«Le futur du Canadien, c'est maintenant» -Mario Langlois
Rattrapage
Canadiens de Montréal
«Le futur du Canadien, c'est maintenant» -Mario Langlois
Sarah Boily-Brodeur nous propose les aubaines et les recettes de la semaine
Rattrapage
Épicerie
Sarah Boily-Brodeur nous propose les aubaines et les recettes de la semaine
Une flotte de 12 sous-marins comme levier de développement?
Rattrapage
Économie canadienne
Une flotte de 12 sous-marins comme levier de développement?
J.D. Vance avance une rhétorique de légitime défense et de terrorisme domestique
Rattrapage
Femme tuée à Minneapolis
J.D. Vance avance une rhétorique de légitime défense et de terrorisme domestique
Jean Chrétien en Chine une semaine avant Mark Carney
Rattrapage
Une visite loin d’être anodine
Jean Chrétien en Chine une semaine avant Mark Carney
Des versions génériques d'Ozempic disponibles sous peu?
Rattrapage
Santé Canada est à l'étude
Des versions génériques d'Ozempic disponibles sous peu?
Une stratégie pour anticiper la victoire du Parti québécois et un référendum
Rattrapage
Le gouvernement fédéral se prépare
Une stratégie pour anticiper la victoire du Parti québécois et un référendum
Urgences qui débordent: «On dirait un système de brousse et qu'on improvise»
Rattrapage
La Fédération de la santé du Québec s'inquiète
Urgences qui débordent: «On dirait un système de brousse et qu'on improvise»
Urgences qui débordent: les médecins dénoncent un manque de ressource
Rattrapage
Baisse de la vaccination et pic de la grippe
Urgences qui débordent: les médecins dénoncent un manque de ressource
Victoire face aux Flames: «Il y avait de l'ambiance au Centre Bell»
Rattrapage
Actualité sportive
Victoire face aux Flames: «Il y avait de l'ambiance au Centre Bell»
Sans son allié vénézuélien, la situation est critique à Cuba
Rattrapage
Capture de Nicolas Maduro
Sans son allié vénézuélien, la situation est critique à Cuba
Succès de Heated Rivalry : «C'est du jamais vu»
Rattrapage
Amour et sport
Succès de Heated Rivalry : «C'est du jamais vu»
Des mesures conservatrices pour pousser la natalité aux États-Unis
Rattrapage
Rapport de la Heritage Foundation
Des mesures conservatrices pour pousser la natalité aux États-Unis
Un petit test de réalité pour les Canadiens
Rattrapage
Face aux Flames
Un petit test de réalité pour les Canadiens