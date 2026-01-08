Nouvelle aventure pour Guy et Sylvie

Plusieurs années après le premier épisode d’Un gars, une fille, Sylvie et Guy ont parcouru du chemin et sont maintenant grands-parents.

Écoutez l’acteur et animateur Guy A. Lepage revenir sur l’histoire de la série, jeudi, au micro de Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.

La série, qui a été adaptée dans plusieurs dizaines de pays, est encore diffusée dans une douzaine d’entre eux. Une preuve que les réalités se ressemblent à travers le monde.