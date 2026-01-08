Capture de Nicolas Maduro

La situation économique est critique à Cuba, notamment depuis la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro, allié du régime cubain.

En plus d'avoir de grandes difficultés dans l’approvisionnement en nourriture et en électricité, le pays vient de perdre un partenaire commercial majeur, ce qui pourrait nuire aux réserves de pétrole.

Beaucoup de Cubains et de Québécois sur place cherchent même à fuir le pays.

Écoutez José Del Pozo, historien spécialiste de l'Amérique latine et auteur du livre Quand l’Amérique latine fait date, revenir sur la situation, jeudi, à l’émission Le Québec maintenant.