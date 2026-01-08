Les Canadiens en feu contre les Flames

Le Tricolore l'a emporté 4-1 contre les Flames de Calgary, mercredi, à son premier match de l'année au Centre Bell.
Le Français et olympien Alexandre Texier s'est démarqué avec un superbe but et deux mentions d'aide dans la victoire.
Depuis son arrivée à Montréal, Texier a inscrit 11 points, dont quatre buts, en 21 parties. Il montre aussi une fiche de +4.
De quoi bien faire paraître son directeur général, Kent Hughes, qui l'a attiré dans la métropole avec un contrat d'une saison évaluée à 1 M$.
