Entreprise accusée de polluer le fleuve

L'usine de recyclage de batteries plomb-acide Terrapure, située à Sainte-Catherine, fait l'objet d'une poursuite du gouvernement fédéral pour avoir déversé des tonnes d'eaux usées contenant du sulfate dans le fleuve Saint-Laurent, dépassant les normes de 50 fois.

Daniel Green, de la Société pour vaincre la pollution, dénonce une pollution persistante depuis les années 1980, incluant des émissions de plomb affectant les communautés voisines, notamment la réserve de Kahnawake.

Bien que le fédéral agisse, Environnement Québec a récemment autorisé l'usine à poursuivre ses activités.

Daniel Green propose de bloquer l'importation de batteries américaines, dont l'usine dépend, pour forcer un plan d'assainissement immédiat.

Écoutez Daniel Green, co-président de la société pour vaincre la pollution, présenter son analyse de la situation, jeudi, à La commission.