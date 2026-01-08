Partenariat commercial

Le premier ministre Mark Carney visitera la Chine, le deuxième plus gros partenaire commercial du Canada, du 13 au 17 janvier.

Ce voyage survient alors que le Canada essaie de diversifier ses partenaires commerciaux pour dépendre moins des États-Unis.

La dernière visite d’un chef d'État canadien à Pékin remonte à 2017.

Écoutez l’ancien ambassadeur du Canada à Pékin, Guy St-Jacques, revenir sur les enjeux de cette visite, jeudi, à l’émission La Commission.

Si les négociations avec les Chinois sont souvent difficiles, Mark Carney a un avantage par rapport à son prédécesseur Justin Trudeau, selon Monsieur St-Jacques.