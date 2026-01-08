Coupe d’environ 124 millions pour 2025-2026

Le Québec fera face à une baisse des transferts de la part d’Ottawa pour la santé et les programmes sociaux.
Celle-ci serait engendrée par une baisse de la population, causée par la réduction de l'immigration dans la province, selon un document du ministère des Finances obtenu par La Presse.
La coupe sera d’environ 124 millions de dollars en 2025-2026.
Écoutez Louis Lévesque, président du Comité des politiques publiques de l’Association des économistes québécois et expert des transferts fédéraux, en discuter, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Le fédéral utilise des données statistiques Canada. Puis, pour 2025-2026, il y a une révision de données. Et là, il y a un peu moins de monde au Québec, en Ontario, puis un peu plus ailleurs au Canada. Pour le gouvernement fédéral, il n'y a pas d'impact financier. C'est juste une façon de distribuer. Comme il y a moins de monde au Québec, en Ontario, il ajuste à la baisse ce qu'il pensait donner.»