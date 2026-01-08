Coupe d’environ 124 millions pour 2025-2026

Le Québec fera face à une baisse des transferts de la part d’Ottawa pour la santé et les programmes sociaux.

Celle-ci serait engendrée par une baisse de la population, causée par la réduction de l'immigration dans la province, selon un document du ministère des Finances obtenu par La Presse.

La coupe sera d’environ 124 millions de dollars en 2025-2026.

Écoutez Louis Lévesque, président du Comité des politiques publiques de l’Association des économistes québécois et expert des transferts fédéraux, en discuter, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.