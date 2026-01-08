 Aller au contenu
Politique fédérale
Coupe d’environ 124 millions pour 2025-2026

Baisse des immigrants: une diminution des transferts d'Ottawa

par 98.5

0:00
6:37

Entendu dans

La commission

le 8 janvier 2026 13:05

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Baisse des immigrants: une diminution des transferts d'Ottawa
La commission / Cogeco Média

Le Québec fera face à une baisse des transferts de la part d’Ottawa pour la santé et les programmes sociaux.

Celle-ci serait engendrée par une baisse de la population, causée par la réduction de l'immigration dans la province, selon un document du ministère des Finances obtenu par La Presse

La coupe sera d’environ 124 millions de dollars en 2025-2026.

Écoutez Louis Lévesque, président du Comité des politiques publiques de l’Association des économistes québécois et expert des transferts fédéraux, en discuter, jeudi, au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. 

«Le fédéral utilise des données statistiques Canada. Puis, pour 2025-2026, il y a une révision de données. Et là, il y a un peu moins de monde au Québec, en Ontario, puis un peu plus ailleurs au Canada. Pour le gouvernement fédéral, il n'y a pas d'impact financier. C'est juste une façon de distribuer. Comme il y a moins de monde au Québec, en Ontario, il ajuste à la baisse ce qu'il pensait donner.»

Louis Lévesque

Vous aimerez aussi

La lune de miel de Mark Carney tire-t-elle à sa fin?
Le Québec maintenant
La lune de miel de Mark Carney tire-t-elle à sa fin?
0:00
8:23
Mark Carney : «C'est assez impressionnant ce qu'il a réussi à faire»
Le Québec maintenant
Mark Carney : «C'est assez impressionnant ce qu'il a réussi à faire»
0:00
7:14

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
«La seule règle qui régit leur valeur, c'est la loi de l'offre et la demande»
Rattrapage
Cartes Pokémon: valeur en hausse de 830% en 5 ans
«La seule règle qui régit leur valeur, c'est la loi de l'offre et la demande»
Jean Chrétien en Chine pour préparer la visite de Mark Carney
Rattrapage
Les nouvelles du jour
Jean Chrétien en Chine pour préparer la visite de Mark Carney
Quelles seront les priorités économiques de 2026?
Rattrapage
Investissements
Quelles seront les priorités économiques de 2026?
Cellulose de bois dans le fromage râpé: «des compagnies surpassent le seuil»
Rattrapage
Alimentation
Cellulose de bois dans le fromage râpé: «des compagnies surpassent le seuil»
Statistique Canada est en mode recrutement : 30 000 postes seront offerts
Rattrapage
Nouvelles en rafales
Statistique Canada est en mode recrutement : 30 000 postes seront offerts
Une visite «délicate» pour Mark Carney en Chine
Rattrapage
Partenariat commercial
Une visite «délicate» pour Mark Carney en Chine
Génériques d’Ozempic et Wegovy: ce type de médicament bientôt abordable
Rattrapage
Prix d'environ 500$ par mois actuellement
Génériques d’Ozempic et Wegovy: ce type de médicament bientôt abordable
Télétravail et productivité: discorde entre gouvernement et fonctionnaires
Rattrapage
Retour au bureau
Télétravail et productivité: discorde entre gouvernement et fonctionnaires
«Les Canadiens affrontent une équipe décimée» -Martin McGuire
Rattrapage
Match Canadiens contre Panthers
«Les Canadiens affrontent une équipe décimée» -Martin McGuire
«Tout meurt lorsqu'exposé à ce type d'effluent» -Daniel Green
Rattrapage
Entreprise accusée de polluer le fleuve
«Tout meurt lorsqu'exposé à ce type d'effluent» -Daniel Green
Itinérants agressifs: sécurité renforcée à la cafeteria de Notre-Dame
Rattrapage
Mesure en place depuis décembre
Itinérants agressifs: sécurité renforcée à la cafeteria de Notre-Dame
Polarisation extrême aux États-Unis avec le décès de Renee Nicole Good
Rattrapage
L'assassinat d’une mère par le ICE
Polarisation extrême aux États-Unis avec le décès de Renee Nicole Good
Charles Milliard utilise par erreur des images d'Allemagne pour sa campagne
Rattrapage
Chefferie du PLQ
Charles Milliard utilise par erreur des images d'Allemagne pour sa campagne
Le cycliste professionnel Tadej Pogacar s'entraînera à Bromont
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
Le cycliste professionnel Tadej Pogacar s'entraînera à Bromont